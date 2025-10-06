Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una joven mamá de Lago Puelo perdió la vida este domingo por la mañana en un trágico accidente en la Ruta 16, a la altura del sector conocido como Villa del Lago. Según informó LM Neuquén, viajaba con su hija de seis años en un Fiat Uno cuando impactó de manera brutal contra la parte trasera de un Nissan Sentra, detenido de forma inexplicable sobre la calzada de la ruta chubutense.

La víctima fue identificada como Laura Romano, de 34 años, quien se desempeñaba en la Dirección de Servicios Públicos del municipio. Todo indica que el siniestro fue producto, una vez más, de la imprudencia: la alcoholemia de tres de los cuatro ocupantes del otro vehículo resultó positiva.

El terrible suceso ocurrió cerca de las 9:20, mientras Laura se dirigía hacia el centro de su ciudad. La fuerza del impacto resultó letal para la conductora, que falleció en el acto. Por fortuna, su hija fue rescatada del rodado con múltiples fracturas y trasladada de inmediato al Hospital Rural de Lago Puelo. Se encuentra fuera de peligro y está siendo contenida por sus familiares.

La investigación inicial apunta a que el Nissan Sentra se encontraba detenido o estacionado sobre la calzada en el momento de la colisión. En ese auto viajaban cuatro personas provenientes de El Bolsón, y un dato complica su situación: tres de ellas arrojaron resultado positivo en el control de alcoholemia.

“El choque ocurrió cerca de las 9.20 de la mañana, a unos 13 kilómetros del pueblo. Cuando el personal policial llegó al lugar constató que la conductora del Fiat Uno estaba sin vida. Se inició el proceso de investigación y se trasladó a las personas heridas al hospital, incluida la niña de seis años“, precisó Omar Delgado, director de Seguridad de Chubut, en comunicación con Canal 12.

Asimismo, el funcionario hizo hincapié en la magnitud del accidente: “El impacto fue muy fuerte, a juzgar por el daño estructural de los vehículos y por el fallecimiento de la mujer”, dijo. La muerte de Laura generó conmoción en Lago Puelo, donde era conocida como una madre trabajadora y dedicada a su hija.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, la Policía del Chubut, personal del Hospital Rural y el Ministerio Público Fiscal. Las autoridades continúan recopilando testimonios y pruebas para avanzar en la causa.