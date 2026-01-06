Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de los incendios forestales que afectan a El Hoyo y zonas aledañas, un trágico choque frontal en la Ruta Nacional 40 se cobró la vida de un hombre durante la madrugada de este martes. El siniestro ocurrió alrededor de las 05:40, a la altura del kilómetro 1910, en la localidad de Las Golondrinas.

Como consecuencia del impacto, un hombre murió en el lugar, mientras que otras dos personas que viajaban en el otro automóvil resultaron heridas, una de ellas de gravedad. El hecho generó una profunda conmoción en la región, no solo por la violencia del choque, sino también por la historia que se conoció horas después.

La víctima fatal fue identificada como Adolfo Marriezkurrenaz, quien trabajaba en un camping de Puerto Patriada. Durante la jornada del lunes, en el marco de la emergencia ígnea, se había sumado de manera voluntaria a las tareas de apoyo a los brigadistas, colaborando con herramientas manuales para intentar frenar el avance de las llamas.

Ante el avance del fuego y la compleja situación en la zona, Marriezcurrena decidió autoevacuarse y regresar hacia El Bolsón. Cargó algunas pertenencias en su vehículo, subió a su perra y emprendió viaje por la Ruta 40. Minutos después, por causas que aún se investigan, su automóvil impactó de frente contra otro rodado, en el que viajaba una pareja con destino a Trelew.

Uno de los datos más conmovedores del hecho es que “Isa“, la mascota que acompañaba a la víctima, sobrevivió al choque y, al momento de la llegada de los rescatistas, permanecía junto al cuerpo sin vida de su dueño y no dejaba que nadie se le acercara, una escena que impactó a testigos y personal de emergencia.

“Para los que preguntan, “ISA” está bien. Yo la saqué del lugar porque no dejaba que tocarán el cuerpo de mo hermano, y sólo conmigo se dio, ya que estuvimos juntos en el incendio de Patriada hasta altas horas de la noche… Amamos a los animales e “ISA” va a estar bien. Gracias por sus palabras y por preocuparse por la mano derecha de mí hermano. Es una pequeña héroe de cuatro patas”, contó en las redes sociales Angie Marriezkurrenaz, hermana del fallecido.

La Fiscalía interviene en la causa e investiga las circunstancias del accidente. Se dispuso la toma de testimonios, peritajes en el lugar y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo se produjo el choque fatal en la Ruta 40.

El fallecimiento de Marriezcurrena generó dolor y reconocimiento en la comunidad, donde destacaron su gesto solidario al colaborar en la lucha contra los incendios forestales que aún mantienen en vilo a la comarca andina.