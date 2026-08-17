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Un incendio ocurrido durante la mañana de este lunes 17 de agosto en el barrio Laprida terminó con la muerte de una persona mayor y de su perro, en la zona norte de la localidad de Comodoro Rivadavia.

La emergencia fue comunicada cerca de las 6:55 a la guardia de la Comisaría de Laprida. El aviso daba cuenta de un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Paysandú, sin número.

Los agentes que se acercaron al domicilio confirmaron que el fuego afectaba el interior de la propiedad. Ante la situación, se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes llegaron desde el Destacamento Laprida con la unidad 45.

Una vez que las llamas fueron controladas, los rescatistas inspeccionaron los distintos sectores de la casa. En ese momento localizaron a una persona fallecida y también al perro que se encontraba en el inmueble.

La escena fue preservada por efectivos policiales y personal de la Policía Científica, que llevaron adelante las pericias correspondientes. El objetivo es establecer el origen del foco ígneo y las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Hasta el momento no se dio a conocer la identidad de la persona fallecida.