El siniestro fue protagonizado por un vehículo de la empresa Pesquera del Sud, un Mercedes-Benz Atego 2426 que circulaba en sentido sur-norte cuando el conductor perdió el control a causa de la nieve y la escarcha acumulada sobre la calzada.

Según informaron fuentes policiales, el rodado terminó desplazándose hacia la banquina y volcó producto del peso de la carga que transportaba.

La mercadería consistía en distintas presentaciones de langostinos, con un peso cercano a las 10 toneladas. Tras el accidente, la carga debió ser resguardada mientras se aguardaba la llegada de personal y maquinaria para realizar el traslado y retirar el camión del lugar.

A pesar de la violencia del vuelco, el conductor no sufrió lesiones. Fue asistido y examinado por personal sanitario de Garayalde, quienes confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

Asimismo, las autoridades constataron que toda la documentación del vehículo y del transporte estaba en regla.

Las bajas temperaturas, la presencia de nieve y la formación de hielo continúan generando complicaciones en distintos tramos de la Ruta 3, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular.