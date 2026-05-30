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Un camión de la empresa postal OCA protagonizó un incidente vial durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional N° 3, en el acceso norte a Comodoro Rivadavia, luego de despistarse y quedar en una posición de riesgo a causa del estado de la banquina.

El hecho se registró entre las 8:00 y las 9:00 horas, a unos 20 metros del ingreso a la estancia El Talar. El conductor del transporte, un hombre de 45 años identificado por sus iniciales V.H.F., fue quien alertó sobre la situación al comunicarse con el Centro de Monitoreo.

De acuerdo con las primeras informaciones, el chofer perdió estabilidad cuando una de las ruedas del camión mordió la banquina. Las precipitaciones registradas en los últimos días dejaron el terreno blando y con abundante barro, provocando que el vehículo se hundiera parcialmente y quedara inclinado hacia uno de sus laterales, con riesgo de vuelco.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Próspero Palazzo se dirigieron al lugar para señalizar el sector y garantizar la seguridad de los automovilistas que circulaban por la zona.

Un camión de correo despistó y quedó al borde del vuelco por el barro en las banquinas.

Retiro del vehículo

Debido al tamaño del camión y al peso de la carga que transportaba, se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional para coordinar las tareas de asistencia y remoción.

Las fuerzas de seguridad iniciaron gestiones para conseguir maquinaria pesada que permitiera sacar el rodado de la banquina. Sin embargo, según se informó, los organismos de emergencia y Defensa Civil no contaban en ese momento con equipos disponibles para acudir al lugar.

Mientras se aguardaba una solución, personal de Gendarmería permaneció en el sector realizando tareas preventivas y coordinando acciones con Vialidad Nacional para gestionar el auxilio técnico necesario.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso y no se registraron otros vehículos involucrados en el incidente. No obstante, la situación volvió a poner en evidencia las dificultades que generan las lluvias sobre las banquinas de la Ruta Nacional N° 3 y los riesgos para quienes transitan por uno de los principales corredores viales de la Patagonia.