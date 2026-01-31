Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva del Parque Nacional Los Alerces presentó una denuncia penal contra las autoridades del área protegida por presunta negligencia en la respuesta inicial ante el incendio que se inició el 9 de diciembre, ya arrasó miles de hectáreas de bosque nativo en la Patagonia y continua activo.

De acuerdo a lo que señaló el titular de la asociación, Juan Zuoza, el fuego se propagó porque no se activaron los recursos disponibles a tiempo, lo que permitió que el incendio se intensificara y se expandiera sin el ataque coordinado que, a su juicio, debía haberse implementado desde el comienzo.

Zuoza también aseguró que hubo conflictos personales entre el jefe de la brigada de incendios y la jefa de guardaparques, quienes habrían mantenido una relación previa, y que esa situación habría obstaculizado la colaboración entre las áreas durante el inicio del combate contra el fuego.

“Como no tienen una buena relación, no prestan colaboración entre las áreas. Eso llevó a que un cuerpo de guardaparques que estaban preparados para combatir el incendio, no fueran convocados en el ataque inicial“, manifestó Zouza en diálogo con Cadena 3.

La denuncia insiste en que las decisiones administrativas y la falta de coordinación —incluyendo estas presuntas tensiones internas— demoraron una respuesta efectiva cuando el incendio comenzaba a expandirse.