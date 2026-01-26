Un amplio despliegue policial con allanamientos simultáneos en Santa Cruz y Chubut permitió recuperar una importante suma de dinero en distintas monedas y numerosos bienes de alto valor. La investigación, que se originó a partir de una denuncia por robo en Pico Truncado, avanza ahora hacia el esclarecimiento total del hecho y la posible vinculación de más personas.

Un operativo interprovincial desarrollado durante la jornada del domingo arrojó resultados contundentes en el marco de una investigación por un robo ocurrido en la localidad santacruceña de Pico Truncado. Personal de la División de Investigaciones (DDI) llevó adelante allanamientos simultáneos en distintos domicilios de esa ciudad y en Puerto Madryn, provincia de Chubut, logrando el secuestro de una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera, además de numerosos bienes de alto valor económico.

Parte del dinero que encontraron los agentes. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas se pudo saber que las diligencias permitieron incautar aproximadamente 499.900 pesos argentinos, 6.060 dólares estadounidenses y 1.000 euros. A ese botín se sumaron joyas, teléfonos celulares, equipos informáticos completos, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, perfumes importados, prendas de vestir nuevas con etiquetas, una bicicleta, rollers y otros elementos considerados de interés para la causa. La magnitud y variedad de los objetos recuperados reflejan el alcance del robo investigado y el nivel de planificación que habría existido detrás del hecho.

El procedimiento incluyó varios allanamientos en distintos barrios de Pico Truncado y, de manera paralela, un operativo en un hotel de la ciudad de Puerto Madryn. En este último caso, se contó con la colaboración directa del personal de la División de Investigaciones de esa localidad chubutense, en una labor coordinada que fue destacada por las autoridades judiciales y policiales por su eficacia y rapidez.

This browser does not support the video element.

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad fueron identificadas, fijaron domicilio y quedaron a disposición de la Justicia. De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, uno de los involucrados sería un ex empleado de la mujer damnificada, dato que cobra relevancia en función de la denuncia inicial y del acceso que determinadas personas tenían al lugar donde se encontraba el dinero sustraído.

La investigación es llevada adelante con conocimiento e intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini. En el operativo participaron de manera conjunta la División de Investigaciones de Pico Truncado, personal de Investigaciones y de la Sección Apoyo Tecnológico de Caleta Olivia, la Sección Canes de Pico Truncado, la División Policía Científica y la Brigada de Investigaciones de la Provincia de Chubut, evidenciando un trabajo articulado entre fuerzas provinciales que permitió avanzar con firmeza en la causa.

Los dólares encontrados por los agentes. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La denuncia que dio origen a la investigación fue radicada por una mujer el pasado 21 de enero. En su presentación ante la Policía, relató que es propietaria de un local de reparación de teléfonos celulares y venta de accesorios, donde además funciona un taller técnico y una cocina comedor, con conexión a un espacio habitacional. Allí, según detalló, guardaba una caja de cartón con una importante suma de dinero que había sido colocada debajo de una escalera, y que advirtió su faltante días después.

Durante el procedimiento también se encontró un frasco con flores de marihuana. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La damnificada manifestó que no se trataba de la primera vez que sufría un robo y precisó que el monto sustraído ascendía a 25.400 dólares estadounidenses y 1.000 euros. También indicó que, además de ella y su sobrina que reside en el lugar, tenían acceso al sector dos empleados del local, quienes se desempeñaban en atención al público, información que resultó clave para orientar las primeras líneas investigativas.