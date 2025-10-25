Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras el tiempo avanza y la incertidumbre crece, un nuevo capítulo se abre en la búsqueda de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), la pareja desaparecida hace ya dos semanas tras partir desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones. En las últimas horas, se confirmó la llegada de Luis Zúñiga, un reconocido especialista en rescates de la Patagonia, quien se suma al operativo en la zona de Rocas Coloradas, donde fue hallada la camioneta en la que se desplazaban los dos vecinos desaparecidos.

Zúñiga, oriundo de Cutral Co (Neuquén), es un referente en materia de búsqueda y rescate en zonas rurales y agrestes, con una trayectoria en operativos de emergencia y salvamento. Su incorporación al equipo que trabaja en el caso fue gestionada con urgencia por familiares de los desaparecidos, ante la necesidad de reforzar los recursos técnicos y humanos en una zona de difícil acceso, marcada por la greda, los barrancos y la escasa conectividad.

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, desaparecidos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El especialista neuquino no es un desconocido en el ámbito de la emergencia. Zúñiga es el único profesional de la salud en Argentina certificado como Instructor de Enfermeros Tácticos de Combate, un título otorgado por la Fundación de Enfermeros Militares de Colombia, lo que lo posiciona entre los referentes más capacitados del país en situaciones críticas. Además de su experiencia técnica, se destaca por su conocimiento en cartografía satelital, conducción 4×4, rescate en montaña y asistencia sanitaria.

Durante los últimos años, participó en rescates de alto riesgo que tuvieron amplia repercusión en la región: fue parte del operativo de recuperación del cuerpo de un vecino de Sauzal Bonito que cayó al río Neuquén, colaboró en el rescate de un criancero accidentado en el cerro Bandera, y trabajó en la localización de un menor secuestrado por su padre en Añelo. Además, en febrero, integró el equipo que combatió los incendios en Valle Magdalena.

Zúñiga llega con equipamiento técnico propio, que incluye un kayak inflable y una antena satelital para garantizar la comunicación en sectores donde no hay señal telefónica. Su objetivo será colaborar con los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad que trabajan en tierra, agua y aire en los alrededores de Rocas Coloradas, uno de los puntos más inhóspitos y difíciles de recorrer del litoral chubutense.

El especialista se sumará a los trabajos junto a Bomberos Voluntarios, Búsqueda de Personas, Policía del Chubut, Prefectura Naval y Gendarmería, además de familiares y allegados que, desde hace 14 días, se mantienen firmes en la zona, impulsando rastrillajes a pie y por aire.