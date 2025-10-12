Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio de tensión y violencia sacudió este sábado el mediodía en el corazón de Comodoro Rivadavia. Un hombre oriundo de Santa Cruz fue brutalmente agredido por un grupo de personas pertenecientes a la comunidad gitana, luego de intentar recuperar su vehículo y el dinero que había entregado como parte de una operación de compraventa que resultó ser una presunta estafa.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Rivadavia y Pellegrini, una zona céntrica y muy transitada, donde, según testigos, el enfrentamiento llamó la atención de transeúntes y comerciantes. El denunciante había viajado desde Santa Cruz hasta la ciudad petrolera para intentar resolver un conflicto surgido tras la fallida compra de una camioneta Toyota Hilux, la cual, descubrió más tarde, estaba prendada.

De acuerdo con el testimonio que brindó luego en la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, el santacruceño había entregado como parte de pago su automóvil Toyota Corolla y una suma aproximada de siete millones de pesos. Sin embargo, al indagar sobre la situación del vehículo que pretendía adquirir, se comunicó con el verdadero propietario -también residente en la provincia de Santa Cruz-, quien le advirtió que la camioneta mantenía una prenda y que la había entregado a un grupo de personas que se habían comprometido a hacerse cargo de esa deuda.

Ante ese escenario, el comprador decidió dar marcha atrás con el acuerdo y reclamó la devolución del dinero y de su vehículo. Pero lejos de encontrar una solución pacífica, la situación escaló rápidamente. Al presentarse en el centro de la ciudad para exigir una respuesta, el hombre fue confrontado por un grupo de individuos vinculados a la comunidad gitana, entre ellos el supuesto vendedor.

Uno de los vehículos involucrados y los agentes en el lugar. FOTO: CRÓNICA

Lo que comenzó como una discusión verbal derivó en un violento enfrentamiento. En cuestión de minutos, cerca de diez personas llegaron al lugar y atacaron al santacruceño, que intentaba recuperar lo que consideraba suyo. “Me pegaron una estirada y nadie hacía nada, me sacaron la billetera, todo”, denunció más tarde en sede policial, visiblemente golpeado y con lesiones en el cuello y el cuerpo.

Personal policial llegó rápidamente al lugar, deteniendo a uno de los agresores, quien fue imputado por presunto robo en grado de tentativa, estafa y lesiones. Durante la requisa, los agentes hallaron entre sus pertenencias la billetera del denunciante, lo que reforzó la hipótesis de que la agresión fue parte de un intento de robo en medio de la confusa transacción.

La intervención policial continuó en otros puntos de la ciudad. La camioneta Hilux involucrada en la maniobra fue localizada en la intersección de Rivadavia y Kennedy. En tanto, en el Toyota Corolla del denunciante, la mujer del detenido se atrincheró en el interior del vehículo junto a dos niños menores de edad, negándose a entregarlo. Tras varios minutos de negociación, la policía logró que depusiera su actitud. Se dio intervención al Servicio de Protección de Derechos y a personal médico, para verificar el estado de salud de los menores.