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El episodio ocurrió durante el mediodía del sábado, alrededor de las 12:20, en inmediaciones del Pasaje Chiclana Norte al 346. La víctima, identificada como Raúl Gatica, se encontraba caminando por el sector cuando fue sorprendido por los animales.

De acuerdo con el reporte policial, los perros se encontraban en la calle y atacaron al vecino, quien resultó con múltiples mordeduras, algunas de consideración.

Fue trasladado al hospital

Luego de recibir el aviso sobre el ataque, personal del Hospital María Humphreys se dirigió hasta el lugar para asistir al hombre. Debido a las lesiones, se dispuso su traslado al centro de salud, donde recibió curaciones y medicación.

La agresión le provocó heridas importantes en el brazo derecho y en uno de sus muslos. Según explicó posteriormente su familia, las lesiones afectan especialmente el brazo que utiliza para trabajar.

Tras recibir atención médica, Gatica pudo regresar a su domicilio y continúa con medicación.

Documentación de los animales

Durante las actuaciones intervino el propietario de los perros, un hombre de 43 años que trabaja en seguridad privada. Ante las autoridades, presentó la libreta sanitaria correspondiente a los animales.

Además, el hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de turno, que quedó a cargo de las actuaciones preliminares para determinar las circunstancias del ataque y las eventuales responsabilidades.

Preocupación

Luego de lo ocurrido, Belén Gatica, hija del hombre atacado, expresó su preocupación e indignación a través de las redes sociales. La joven sostuvo que el desenlace podría haber sido mucho más grave si las mordeduras se hubieran producido en zonas sensibles del cuerpo.

“El brazo que se llevó la peor parte”, describió su hija. FOTO: FACEBOOK BELÉN GATICA.

“Mi papá es a quien atacaron los perros. Con suerte decimos nosotros, porque si le agarraban el cuello o la cara la historia sería otra”.

La mujer también señaló que los responsables de los animales se hicieron cargo de la medicación, aunque consideró que eso no resuelve el problema principal.

“Acá el error es tener perros sueltos en la vía pública y sin bozal”, manifestó.

La lesión afecta su trabajo diario

Uno de los principales reclamos de la familia está relacionado con las consecuencias que el ataque tendrá sobre la actividad laboral de Gatica.

El hombre sufrió varias lesiones tras el ataque. FOTO: FACEBOOK BELÉN GATICA.

“Mi papá es un laburante que vive de changas y ahora va a estar sin trabajar porque su brazo derecho le quedó muy mal y en el muslo derecho también tiene una mordedura grande”, explicó Belén.

La familia remarcó que, más allá de que el hombre pudo regresar a su casa, el episodio generó preocupación por las consecuencias que podría haber tenido.

Lesión en la pierna derecha. FOTO: FACEBOOK BELÉN GATICA.

“Gracias a Dios ya está en casa con medicación, pero no sé qué hubiéramos hecho si lo mataban”, expresó la joven.

Asimismo, la familia adelantó que este lunes se presentará ante la Dirección de Zoonosis y Control Canino de la Municipalidad de Trelew para realizar la denuncia correspondiente y pedir que se adopten medidas respecto de los perros involucrados en el ataque.