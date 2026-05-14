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Una tierna y simpática escena sorprendió este miércoles a vecinos de Puerto Pirámides, cuando una mamá zorrino apareció caminando por la avenida principal acompañada por sus tres pequeñas crías.

La postal rápidamente llamó la atención de quienes transitaban por la villa balnearia, acostumbrada a convivir de cerca con la fauna patagónica gracias a su cercanía con la meseta y el mar, donde también cada temporada las ballenas francas son protagonistas.

Además de los zorrinos, es común observar en las inmediaciones del poblado a zorritos, guanacos, peludos y cuises, que suelen acercarse en busca de alimento o simplemente atravesar la zona urbana.

Ante estos encuentros, las autoridades y vecinos recuerdan la importancia de no molestarlos ni intentar interactuar con ellos. También recomiendan no darles comida, ya que esto puede hacer que los animales se acostumbren a la presencia humana y queden expuestos a peligros, como cruzar calles y avenidas con riesgo de ser atropellados.

Entre las principales recomendaciones para cuidar a los zorrinos y al resto de la fauna silvestre se destacan:

Mantener distancia y observarlos sin perseguirlos.

Evitar hacer ruidos fuertes o usar luces intensas.

No intentar tocarlos ni cargar a las crías.

Circular con precaución en zonas donde suele aparecer fauna.

Mantener a las mascotas controladas para evitar ataques o persecuciones.

La escena fue registrada en video por Luis Verdeal y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada en Puerto Pirámides.