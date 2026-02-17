Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sucedió esta mañana en Comodoro Rivadavia, cuando el Centro de Monitoreo de esta ciudad alertó al personal de la Comisaría Seccional Primera sobre una mujer que habría caído de un vehículo en movimiento frente a la firma Renault.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una persona se encontraba tendida sobre la cinta asfáltica. De inmediato se solicitó la presencia de personal médico, que tras brindarle los primeros auxilios procedió a su traslado al Hospital Regional. Según indicaron la mujer, se encuentra fuera de peligro.

En el lugar también intervino personal de Criminalística, mientras que agentes de Tránsito efectuaron el test de alcoholemia al conductor de una Ford EcoSport. La prueba arrojó un resultado positivo de 1,55 g/l de alcohol en sangre, por lo que el hombre fue demorado.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que la mujer cayó del vehículo en movimiento.

La investigación continúa su curso para lo ocurrido.