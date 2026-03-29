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Una mujer fue detenida luego de ser acusada de asesinar de un balazo a su esposo en la localidad de Tecka, en Chubut, tras una discusión ocurrida dentro de la vivienda que compartían.

Según la información preliminar, el violento episodio ocurrió durante el fin de semana cuando el hombre regresó al domicilio en aparente estado de ebriedad. En ese contexto, y por motivos que aún se investigan, la mujer le habría disparado.

Tras el ataque, fue la propia imputada quien alertó a la policía. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima gravemente herida. De acuerdo a lo que trascendió, la mujer reconoció haber efectuado el disparo en medio de la situación.

Ante la gravedad del cuadro, se solicitó una ambulancia para trasladar al hombre al hospital de Esquel. Sin embargo, la víctima no logró sobrevivir: falleció durante el trayecto, cuando el vehículo sanitario había recorrido aproximadamente 30 kilómetros.

Tras el hecho, intervino un equipo del Ministerio Público Fiscal del Chubut, que se trasladó hasta Tecka para encabezar las primeras diligencias y ordenar las medidas investigativas.

La comitiva judicial también contó con la participación de una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, con el objetivo de brindar contención y acompañamiento a las personas involucradas.

Situación judicial de la acusada

La mujer permanece detenida y a disposición de la Justicia. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de control de detención y la formalización de la investigación penal, cuya fecha será definida por la Oficina Judicial.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para reconstruir la dinámica del hecho y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, en un caso que generó un fuerte impacto en toda la comunidad.