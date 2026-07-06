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El intenso frío que azota a la Patagonia dejó una imagen tan impactante como poco habitual: el río Chubut apareció parcialmente congelado en la localidad de Las Plumas. La postal, compartida por vecinos y rápidamente difundida en redes sociales, refleja la magnitud de la ola polar que atraviesa la región y que mantiene temperaturas extremas desde hace varios días.

No es una escena que se vea todos los inviernos. Si bien las bajas temperaturas son una característica de la meseta chubutense, no es frecuente observar al río Chubut cubierto por una gruesa capa de hielo. La persistencia de jornadas completas con registros bajo cero permitió que el agua se congelara en distintos sectores, generando una imagen que sorprendió incluso a los propios habitantes de la localidad.

Las Plumas atraviesa uno de los inviernos más duros de los últimos años. Las mínimas llegaron a los 10 grados bajo cero y, durante cuatro jornadas consecutivas, la temperatura no logró superar los 0° centígrados, una situación que obligó a redoblar los esfuerzos para garantizar la calefacción de las familias y asistir a los sectores más vulnerables.

El intendente de Las Plumas (Chubut), Sergio Bowman.

A calefaccionar

El intendente Sergio Bowman describió el complejo panorama que vive la comunidad. “Nos está atravesando una ola polar. Venimos hace cuatro días con temperaturas bajo cero durante todo el día y mínimas de diez grados bajo cero. La verdad es que es un invierno durísimo“, afirmó en diálogo con Jornada Radio.

Las consecuencias del frío extremo se sienten en cada aspecto de la vida cotidiana. Las estufas permanecen encendidas prácticamente durante las 24 horas y el consumo de leña se dispara muy por encima de lo habitual. “En estos tremendos inviernos toda la cantidad de leña que haya es poca, porque tenemos las estufas prendidas todo el día. La semana pasada ingresó otra partida del Plan Calor y eso nos permitió reforzar la asistencia, pero cuando hace tanto frío siempre termina siendo insuficiente”, explicó el jefe comunal.

La ayuda también alcanza a los pobladores de la Aldea El Mirasol y a las familias que permanecen en establecimientos rurales, donde las distancias y el estado de los caminos complican aún más la distribución de insumos durante esta época del año. Bowman sostuvo además que la realidad social cambió considerablemente en los últimos años debido al despoblamiento de los campos y la crisis de la producción ovina. “Lamentablemente el campo está diezmado. Cada vez hay menos pobladores y más familias necesitan la asistencia del Estado. Muchos pequeños productores dejaron la actividad y hoy dependen de la ayuda que brinda la comuna”, señaló.

Actualmente Las Plumas cuenta con unos 640 habitantes, de los cuales la gran mayoría reside en el casco urbano. Mientras el hielo cubre parte del río Chubut y el invierno pone a prueba la resistencia de la meseta, la comunidad también se prepara para celebrar el próximo fin de semana el 105° aniversario de la localidad. Habrá peña folclórica, desfile cívico-militar, inauguraciones y la visita del gobernador Ignacio Torres, en una celebración que buscará llevar algo de calor al corazón de un pueblo acostumbrado a convivir con los inviernos patagónicos, aunque pocas veces con una postal tan extraordinaria como la de un río completamente congelado.