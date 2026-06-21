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Un violento robo comando ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 3, en la zona de Pampa Salamanca, mantuvo en vilo a Chubut durante las últimas horas. Tres personas fueron detenidas tras un amplio operativo policial, acusadas de haber protagonizado un asalto armado en el que un camionero resultó herido de bala y fue despojado de más de 43 millones de pesos.

Emboscada en plena Ruta 3

El hecho se registró el sábado alrededor de las 18 horas, cuando un camión de transporte de mercaderías fue interceptado por una camioneta Dodge RAM blanca que circulaba sin chapas patentes.

De acuerdo a la información oficial, tres hombres armados descendieron del vehículo y amenazaron al conductor con el objetivo de apoderarse de la recaudación que transportaba.

En medio del brutal ataque, el camionero recibió un disparo en la zona abdominal. La violencia del episodio generó momentos de extrema tensión en plena ruta.

Tras concretar el robo, los delincuentes subieron a la víctima a la camioneta utilizada para el asalto y se alejaron del lugar. Horas después, abandonaron tanto al conductor herido como al vehículo en inmediaciones del acceso norte de Comodoro Rivadavia.

Luego escaparon a pie hacia una zona rural, lo que dio inicio a un importante despliegue de búsqueda.

Operativo y fuerzas especiales

Apenas se emitió la alerta, efectivos policiales asistieron al camionero y activaron un operativo cerrojo coordinado por la Jefatura de Policía y la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia.

Del procedimiento participaron distintas divisiones, entre ellas GEOP, Infantería, Policía Científica, División Canes, comisarías de la zona y equipos especializados en rastreo.

Además, se sumaron drones con cámaras térmicas, clave para ampliar la búsqueda durante la noche en sectores de difícil acceso.

D’Artagnan, clave para hallar a los sospechosos

Uno de los momentos decisivos del operativo fue el trabajo de la División Canes. El perro rastreador D’Artagnan logró seguir el recorrido realizado por los sospechosos hasta un sumidero natural, donde los tres permanecían ocultos.

Los efectivos lograron reducir y detener a los acusados sin que se registraran enfrentamientos ni incidentes.

Secuestraron armas y recuperaron el botín

Durante los procedimientos posteriores, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros, un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 milímetros, municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, capuchas y otros elementos considerados de interés para la causa.

También fue incautada la camioneta utilizada durante el robo, la cual quedó bajo peritajes para profundizar la investigación.

Desde la Policía del Chubut confirmaron además que el dinero sustraído fue recuperado en su totalidad: más de 43 millones de pesos distribuidos en 95 fajos de efectivo.

Secuestraron armas, municiones y otros elementos de interés para la investigación. FOTO: ADN SUR

La investigación sigue abierta

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que avanza con distintas medidas para establecer con precisión el grado de participación de cada uno de los detenidos y determinar si existieron más personas involucradas en el hecho.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron el rápido accionar de las fuerzas policiales y remarcaron que el operativo permitió recuperar la totalidad del botín, secuestrar armamento y poner a disposición de la Justicia a los presuntos responsables del violento asalto.