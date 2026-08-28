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Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la tarde-noche de este jueves en Playa Unión, Chubut, donde una Renault Duster colisionó contra dos motocicletas y dejó como saldo a dos personas lesionadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:50, en la intersección de las calles Centenario, en su segunda fila, y Ramón Lista. Por causas que son materia de investigación, el vehículo impactó contra las dos motos que circulaban por el sector.

Como consecuencia del violento choque, una de las motocicletas quedó atrapada debajo de la Renault Duster, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para poder retirarla.

Intervención

Ante la magnitud del accidente, dos unidades del cuartel de Bomberos de Rawson se hicieron presentes en el lugar. Los efectivos utilizaron un equipo neumático especial para generar el espacio necesario y retirar de manera segura la motocicleta que había quedado debajo del vehículo.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y asistencia, personal policial de Playa Unión intervino para realizar las actuaciones correspondientes y resguardar la zona.

En tanto, profesionales de Salud del Hospital Santa Teresita asistieron a los dos motociclistas que resultaron heridos. Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, ambos fueron trasladados al nosocomio local para realizar controles y estudios médicos.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud de los lesionados ni se determinaron las circunstancias exactas que provocaron la colisión.

Las autoridades trabajan para establecer la mecánica del accidente y determinar cómo se produjo el impacto entre la Renault Duster y las dos motocicletas.