Un hombre de 32 años fue detenido este sábado por la tarde en el centro de Comodoro Rivadavia, acusado de amenazar a otra persona con un cuchillo en la vía pública tras negarse a convidarle cigarrillos.

El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, debido a la presencia de un individuo armado en un sector de alto tránsito peatonal.

El episodio tuvo lugar en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Roque Sáenz Peña, a la altura de una garita de colectivos del barrio Centro. La intervención policial se produjo luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre la presencia de un hombre que estaría portando un cuchillo.

Al arribar al sitio, efectivos de la Seccional Primera de la Policía del Chubut entablaron diálogo con la presunta víctima. Según su relato, el sospechoso lo habría amenazado con un arma blanca tras negarse a convidarle cigarrillos.

Con los datos aportados, los uniformados identificaron al sujeto y realizaron un palpado preventivo. Durante el procedimiento constataron que llevaba un cuchillo oculto en la cintura, por lo que procedieron a su inmediata captura.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta que se lleve a cabo la audiencia de control de detención.