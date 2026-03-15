Un violento siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en el ingreso a Rada Tilly, sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1840, en la zona del acceso al mirador.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando un conductor perdió el control del vehículo que manejaba. El rodado impactó contra el guardarraíl y posteriormente contra un poste, lo que provocó que terminara volcando sobre su lateral derecho en el boulevard.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el automóvil presentaba importantes daños materiales y que el conductor se encontraba herido y atrapado en el interior del habitáculo.

Ante la situación, se solicitó la intervención de personal de Rescate y Bomberos, quienes realizaron maniobras para abrir el vehículo y lograr extraer al hombre. Una vez liberado, fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital Zonal de Comodoro Rivadavia para recibir atención.

En tanto, el vehículo siniestrado quedó en el lugar a la espera de la grúa para su posterior secuestro y traslado. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.