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Cerca de 150 estudiantes de 27 escuelas secundarias de diversas localidades realizaron una sesión simulada en la Legislatura del Chubut, en el marco de la primera edición de programa “Voz Joven en la Legislatura”, a 43 años del regreso de la democracia.

“No tengo palabras para destacar y agradecer lo que ustedes han hecho en esta jornada. Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar a los que tenemos una responsabilidad pública, de estar atentos a estas agendas”, expresó el vicegobernador Menna antes de finalizar la sesión.

“Agradecemos el respeto, la preparación, la convicción y las ganas que le han puesto. Hemos aprendido de ustedes, nos han dado una lección de vida, de democracia, de trabajo, de admiración del esfuerzo que significa venir en algunos casos de tan lejos”, expresó el vicegobernador Menna antes de finalizar la sesión.

En el rol de legisladores alumnos y alumnas debatieron en las bancas sobre distintas iniciativas que fueron elaboradas por ellos mismos, a partir de un proyecto de ley presentado por el diputado del bloque Despierta Chubut Emanuel Fernández y que fue aprobado en la actual gestión.

Amplia participación de las escuelas secundarias.

El simulacro de la sesión estuvo orientado a fortalecer la formación y la participación ciudadana. Los estudiantes, asesorados por diputados, secretarios de bloque y autoridades de la casa, entre ellos, el vicegobernador Gustavo Menna, trabajaron los proyectos. Y este mismo viernes se organizaron en comisiones, y luego realizaron la labor parlamentaria para luego pasar al recinto a debatir sus posturas desde las bancas.

Estuvieron presentes durante el acto de apertura y la sesión el ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y diputados de distintos bloques de la Legislatura, entre otros.

En la apertura, el coro infantil de la Escuela Isgol Yr Hendre de Trelew entonó canciones populares y el Himno Nacional Argentino. El Himno de Chubut fue interpretado por el reconocido cantante Facundo Carrasco.

Los legisladores celebraron el encuentro.

Las delegaciones escolares que formaron parte de este encuentro representaron a diversas comunidades de la provincia, agrupadas según sus respectivas localidades:

Por Alto Río Senguer asistió la Escuela N° 716, mientras que por Cholila lo hizo la Escuela N° 727. La ciudad de Comodoro Rivadavia contó con una numerosa representación integrada por las Escuelas N° 704, N° 711, N° 722, N° 723 (2da. Suplente), N° 766, N° 770, N° 796, N° 1710, N° 1732 y N° 7702. Desde la localidad de El Hoyo viajaron los alumnos de la Escuela N° 734, y en representación de Gaiman estuvo presente la Escuela N° 794.

Por su parte, la delegación de Puerto Madryn estuvo conformada por las Escuelas N° 785, N° 789, N° 790, N° 7726 y N° 7733. De la ciudad capital, Rawson, participaron las Escuelas N° 776 y N° 7705, en tanto que por Sarmiento concurrió la Escuela N° 739. Finalmente, la comunidad educativa de Trelew completó la nómina con la participación de las Escuelas N° 744, N° 751, N° 759 (1ra. Suplente), N° 787 y N° 7721.