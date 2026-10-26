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Con vistas al inicio formal de la temporada 2026-2027 en jurisdicción provincial, la Secretaría de Pesca del Chubut dio inicio a la prospección de langostino en sus aguas marítimas. La medida coincidió con la reunión de la Comisión de Seguimiento del Langostino, convocada para balancear la actividad realizada durante el año y avanzar en los compromisos asumidos para la certificación internacional de la pesquería on-shore.

En el encuentro encabezado por el titular de la cartera pesquera, Diego Brandán, se analizaron los objetivos del Plan de Acción junto a referentes de cámaras armadoras, el INIDEP, el Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el cuerpo de observadores a bordo. Durante el intercambio se puso el foco en la trazabilidad, los estándares biológicos y el monitoreo de captura como pilares para sostener el acceso del recurso a los mercados globales más exigentes.

El funcionario sostuvo que la comisión permite evaluar el cumplimiento del Plan de Acción y fijar las prioridades del ciclo 2026-2027, con una planificación que acompañe las exigencias del proceso de certificación. De esta manera, se busca respaldar de forma técnica el trabajo continuo de la flota costera y garantizar el abastecimiento de materia prima para la industria procesadora en tierra.

En cuanto al esquema operativo, a través de la Resolución 628/2026-SP la autoridad pesquera habilitó la exploración científica a partir de este lunes 26 de octubre. El plan contempla cuatro días efectivos de pesca repartidos en dos fases dentro de la Zona de Esfuerzo Pesquero Restringido (ZEPR), comprendida entre los paralelos 43°00′ S y 44°56′ S desde la franja costera hasta la milla 12 de jurisdicción provincial.

Durante las primeras dos jornadas, la actividad se concentrará en la Zona Sur (entre los paralelos 44°00′ y 44°56′ S), al sur de Puerto Rawson, con la participación exclusiva de 16 buques amarillos de la flota costera. A partir del tercer día, las operaciones se trasladarán a la Zona Norte (entre 43°00′ y 44°00′ S), sector que se dividirá en dos áreas de trabajo donde se incorporarán cuatro embarcaciones artesanales.

Las 20 embarcaciones autorizadas deberán contar con permisos vigentes, artes de pesca reglamentarias y brindar las garantías operativas para los observadores a bordo. Estos profesionales tendrán a su cargo el muestreo biológico de los ejemplares de Pleoticus muelleri, el registro de los rendimientos por lance, la evaluación del descarte y el análisis de la captura incidental de especies acompañantes.

El relevamiento resulta crucial para determinar la abundancia y distribución del crustáceo en el caladero chubutense. Los datos reunidos definirán si están dadas las condiciones biológicas para habilitar la apertura comercial de la zafra 2026-2027, un hito de fuerte impacto en la economía de Puerto Rawson y en las plantas de procesamiento. Tras el cierre de la campaña nacional —que superó las 130.000 toneladas—, el sector industrial aguarda los dictámenes finales de este muestreo para poner en marcha sus líneas de producción.