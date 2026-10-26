Qué es un torneo sit and go y por qué es una buena forma de acercarse al poker El poker lleva años ganando lugar entre los deportes de la mente, y cada vez más gente se anima a probarlo.

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Entre los formatos disponibles, hay uno pensado para quien quiere un recorrido claro y sin horarios que cumplir. Es el sit and go, una modalidad que arranca cuando la mesa se completa y termina en una sola sesión. Conocerlo ayuda a entender cómo se organiza un torneo y qué se puede practicar en cada etapa.

Qué es un torneo sit and go

Un sit and go es un torneo de una sola mesa, con un cupo cerrado que suele ser de seis o nueve jugadores. No tiene horario de inicio, porque empieza apenas se ocupa el último asiento. Todos los participantes parten con las mismas fichas y las ciegas, que son las apuestas obligatorias, aumentan cada cierto tiempo. Esa estructura distingue a los torneos sit and go de los torneos programados, que reúnen a mucha gente en una fecha fija, y del cash game, donde cada persona entra y sale cuando quiere.

El torneo termina cuando una sola persona reúne todas las fichas, y se premia a los primeros puestos según cómo esté configurada la mesa. Como el recorrido es corto y definido, se puede ver en una sola sesión cómo se desarrolla un torneo completo, desde las primeras manos hasta la mesa final.

Una buena forma de empezar

La principal ventaja de este formato está en su previsibilidad. La duración es acotada, todos parten en igualdad de condiciones y las fases se suceden en un orden fácil de reconocer. En el poker online, además, la mesa se arma sola y hay opciones a distintas horas del día, algo que ayuda a quien tiene una agenda ajustada o vive lejos de los centros con actividad presencial.

Fase Qué se practica Inicio Observar a los rivales y jugar con calma las primeras manos Ciegas en aumento Administrar las fichas y ajustar el ritmo Burbuja Decidir con presión cuando falta poco para los puestos premiados Mesa final Adaptarse a pocos jugadores y a ciegas altas

Cada fase propone un ejercicio distinto, y por eso el sit and go funciona como un recorrido guiado. Quien lo repite empieza a reconocer patrones, a reaccionar antes a los cambios de ritmo y a sentirse cómodo con el vocabulario del juego.

Qué habilidades entrena el poker en formato sit and go

Un sit and go de poker pone a prueba la capacidad de decidir con información incompleta. Nadie ve las cartas del rival, así que cada jugada se apoya en lo observado antes y en la estimación de lo que puede venir. A eso se suma la administración de las fichas, que obliga a pensar a mediano plazo y no solo en la mano actual.

La presión también forma parte del entrenamiento. En momentos como la burbuja o la mesa final, sostener la concentración se vuelve central. Las pautas de gestión del estrés, como respirar con calma antes de decidir, se aplican igual en la rutina diaria y en una mesa de poker.

Esa combinación de estrategia, observación y control emocional explica por qué el poker tiene lugar entre los deportes mentales. En noviembre de 2024, la Asociación Internacional de Deportes Mentales (IMSA) reconoció oficialmente al poker como una de sus disciplinas.

Poker en América Latina

El poker tiene una comunidad activa en toda la región, con mesas presenciales en distintas ciudades y una participación online que se suma a la presencial.

Figura entre los juegos más populares, que ayudan a mantener ágil la mente, y se juega en mesas físicas y por internet. México y Brasil, los dos países más poblados de la región, comparten esa combinación de tradición presencial y juego online.

Para quienes viven lejos de los grandes centros, el formato online acorta distancias. En países tan extensos como Argentina, México o Brasil, una persona puede sumarse a una mesa sin viajar y elegir el momento que mejor le quede. Lo mismo vale para Chile o Perú, donde se puede jugar desde Santiago, desde Lima o desde ciudades del interior sin depender de la oferta presencial.

Para quien se acerca por primera vez, el sit and go ofrece una forma ordenada de conocer el juego. Con una mesa, un recorrido definido y un final claro, permite practicar a ritmo propio y aprender de cada partida.

Prohibido el acceso a menores de 18 años. Juega con responsabilidad el juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.