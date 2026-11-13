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Valeria Schwab tenía 38 años y había salido a caminar por la zona costera de la ciudad de Comodoro Rivadavia la noche del martes 13 de enero. Cerca de las 23 envió el último mensaje a su familia. Después dejó de responder llamadas y mensajes, y su familia salió a buscarla por el recorrido que solía hacer.

Valeria Schwab (38) salió a caminar anoche y no volvió a su casa. Su cuerpo fue hallado con signos de violencia y es el primero homicidio del año en Comodoro.

La búsqueda terminó de la peor manera. Cerca de las 4 de la madrugada del miércoles 14, encontraron su cuerpo en una zona descampada junto a la Ruta Nacional N° 3, debajo del cerro Chenque. Una zapatilla tirada había alertado a sus allegados sobre la trágica escena.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Valeria había salido alrededor de las 21.50 y pasó por distintos sectores de la ciudad: la avenida Ducos, las inmediaciones del club Gimnasia y Esgrima, el colegio Perito Moreno y el paseo costero de la avenida Hipólito Yrigoyen. Esa noche compartió en redes una foto de la caminata, una actividad que realizaba habitualmente.

Cercanías del lugar donde hallaron el cuerpo de la mujer.

La investigación identificó como autor del crimen a Jonathan Mario Chacano (34), conocido como “Jony”. Según la información del caso, las pericias detectaron ADN suyo en distintas partes del cuerpo de la víctima y rastros de ella en pertenencias del hombre. Chacano fue encontrado sin vida al día siguiente, en una obra en construcción en la que trabajaba.

Jessica Schwab, hermana de la víctima. FOTO: ADNSUR.

Sin embargo, la familia de Valeria sostiene que la investigación todavía no respondió todas sus preguntas. Jessica, su hermana, señaló que en imágenes de cámaras de seguridad que la familia difundió se observa a tres personas salir del sector donde fue asesinada. Por ese motivo, los familiares ponen en duda que Chacano haya actuado solo y exigen que se encuentren a los otros culpables.

“Si bien el asesino ya está muerto, todavía hay un montón de cosas que no quedan claras y de las que tampoco tenemos respuesta. Entonces vamos a seguir en la lucha pidiendo que esto se esclarezca y que digan qué pasó realmente”, había dicho Jessica a principios de noviembre.

El dolor de los vecinos durante la marcha. FOTO: ADNSUR.

La familia también espera el resultado de estudios sobre la mecánica del hecho. Según explicó la hermana, ya conocieron el análisis de las prendas de Valeria, pero aún no recibieron ese informe. También señaló que el cuerpo de la mujer todavía no había sido entregado para su cremación, tal como era su voluntad.

Jonathan Mario Chacano, el femicida de Valeria.

Jessica confirmó que continúan trabajando con el abogado Fonteñez, quien presentó ampliaciones de pericias que, hasta el momento, no habían tenido respuesta. “Vamos a seguir al menos para que todos los interrogantes que tenemos como familia sean respondidos”, cerró.