El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó el panorama desalentador tras 18 días de búsqueda de la pareja de jubilados Juana Morales y Pedro Kreder que viajaba desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones. La búsqueda, que ha abarcado mar, tierra y aire, e incluso ha incorporado rastrillajes con caballos, no ha arrojado “ni un solo indicio de presencia humana“.

Tras la denuncia, la primera medida fue revisar las cámaras de seguridad, las cuales captaron a la pareja saliendo el sábado 11 de octubre, día en que fueron vistos por última vez, dirigiéndose hacia Caleta Córdova. Una vecina de Pedro, encargada del cuidado de sus animales, informó a los investigadores que la pareja había mencionado su destino a Camarones.

El giro en la investigación se produjo con el hallazgo de la camioneta en un zanjón de geografía complicada. Iturrioz destacó que en el vehículo “no había ningún vestigio de violencia“. De hecho, se encontraron múltiples elementos de valor y supervivencia, incluyendo agua, una carpa, e incluso la cartera de Juana con sus documentos y dinero.

Esta ausencia de violencia, sumada a la dificultad del terreno, llevó a los investigadores a considerar la hipótesis de un accidente. Expertos geográficos señalaron que el suelo, congreda, pudo haberse desmoronado, provocando que el vehículo cayera o se hundiera, forzando a la pareja a abandonar el rodado y buscar ayuda a pie en un entorno hostil.

Sin embargo, una causa por homicidio se abrió a raíz de un llamado anónimo a la línea 134 de Nación. El informante mencionó que un grupo de personas estaba robando a transeúntes, y sugirió que estos individuos podrían haber atentado contra la vida de Pedro y Juana y haberse llevado la camioneta. El ministro reconoció que, pese a la apertura de esta doble causa, el terreno es un gran obstáculo, mencionando la dificultad para transitar y lasorpresa ante la presencia de pumas.