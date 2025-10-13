Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el brutal tiroteo que dejó un joven fallecido y otro herido, el hombre de 32 años que permanecía internado recibió el alta y viajó a Buenos Aires. La investigación policial reveló detalles escalofriantes. Branco Durán, junto a sus hermanos Tiago y Uriel, llegaron a la estación de servicio con la intención de acabar con la vida de tres vendedores ambulantes: Ariel Nicolás Cardoso, Federico Mujica y una tercera persona que logró escapar.

Según la reconstrucción de los hechos, Uriel se acercó a los vendedores bajo el pretexto de comprar medias y repasadores para atraerlos al Fiat Punto Essence rojo del grupo. Al acercarse, Tiago y Branco descendieron del vehículo y encararon violentamente a las víctimas diciéndoles: “A ustedes los estábamos buscando“, para luego extraer armas de fuego calibre .40 y 9 mm y perpetrar el ataque.

De este modo, la comisario Daniela Millatruz, segunda jefa de la Brigada de Investigaciones detalló a ADNSUR los resultados obtenidos tras una serie de allanamientos realizados en relación con el crimen. “Se procedió al secuestro del Fiat Punto utilizado para la concreción del hecho y diversos elementos que son de interés para la causa”, afirmó y agregó que hasta el momento se encuentra privado de su libertad Branco y “se trabaja para detener a los otros hermanos involucrados“.