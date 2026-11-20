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Una vecina del barrio Standart Norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia, escrachó a un hombre que circulaba a bordo de un rodado, la siguió durante siete cuadras y la esperó frente a un comercio al que entró para evitarlo. El episodio habría ocurrido durante la tarde del jueves pasado, cerca de la Escuela Nº 707, en la calle Yapeyú.

Según publicó la mujer en redes sociales, el conductor comenzó a hostigarla mientras ella caminaba. Aunque le pidió que la dejara en paz en reiteradas ocasiones, el acosador continuó siguiéndola con su rodado. La situación se volvió más angustiante cuando notó que estaba cerca de su domicilio.

Para evitar que el conductor conociera dónde vivía, entró a una verdulería con la excusa de hacer compras. De acuerdo con su relato, el hombre permaneció estacionado afuera durante unos diez minutos, esperándola a que salga para continuar persiguiéndola.

La vecina difundió imágenes del vehículo y del conductor en una publicación. Aunque no llegó a radicar una denuncia formal porque debió viajar poco después del episodio, hizo un posteo para buscar alertar a quienes viven en el sector, especialmente porque la situación ocurrió en horario escolar, mientras chicos y adolescentes circulan por esas calles.