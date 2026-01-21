Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fiscalía avanza con un análisis integral y minucioso de todas las pruebas reunidas en el marco de la investigación por la muerte del joven de Comodoro Rivadavia, Diego Ezequiel Serón (28), cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras una prolongada desaparición. El informe forense y los estudios complementarios que están en curso resultarán determinantes para establecer la causa exacta del fallecimiento y orientar las próximas acciones judiciales.

Con la autopsia ya realizada y los estudios complementarios en proceso, los investigadores se encuentran trabajando intensamente para reconstruir los últimos movimientos del joven y determinar con precisión la mecánica de lo sucedido en las horas previas. El caso tomó estado público tras el hallazgo del cuerpo, ocurrido después de varios días de una búsqueda desesperada que movilizó a la comunidad y a las fuerzas de seguridad.

La desaparición del joven

La investigación formal se inició el 8 de enero a las 23:30 horas, momento en el que la madre del joven radicó la denuncia por averiguación de paradero en la División de Búsqueda de Personas. Según consta en la presentación inicial, Serón se había retirado de su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Los Aromos y Huergo, en el barrio Las Flores, el día anterior, alrededor de las 15 horas, y desde ese momento no había regresado ni se había comunicado con su familia.

Tras la denuncia, se activó inmediatamente el protocolo de búsqueda de personas. Los procedimientos iniciales incluyeron la verificación del domicilio del joven, donde los investigadores confirmaron su ausencia y no hallaron indicios de que un hecho delictivo hubiera ocurrido dentro de la vivienda. De manera paralela, se procedió a realizar entrevistas preliminares a familiares y personas de su círculo cercano, lo cual permitió comenzar a trazar un posible recorrido que el joven pudo haber realizado antes de su desaparición.

Allanamientos y análisis

A partir de estos datos iniciales, la Fiscalía solicitó y obtuvo la autorización judicial necesaria para intensificar las medidas investigativas. En este contexto, se llevaron a cabo un total de ocho allanamientos en diferentes domicilios que estaban vinculados a la causa, además de realizarse requisas a las personas que se encontraban presentes en esos lugares. Durante estos operativos, se logró secuestrar diversos elementos que son considerados de interés crucial para la investigación, los cuales se encuentran bajo análisis pericial.

Uno de los pilares fundamentales del trabajo de los investigadores ha sido el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad disponibles, tanto las de carácter público como las privadas. Gracias al estudio de estas filmaciones, los investigadores han podido reconstruir el trayecto que Serón habría seguido durante sus últimas horas de vida. Esta información resultó ser un elemento clave para acotar las zonas de rastrillaje y enfocar los operativos de búsqueda en áreas específicas.

Como parte de estas tareas de rastreo, se implementó el uso de un dron para sobrevolar sectores determinados, siguiendo las pistas obtenidas a través del análisis de las imágenes capturadas. Fue precisamente en el marco de este operativo aéreo que finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo, marcando un punto de inflexión en la causa y dando paso a la etapa actual, centrada en establecer las circunstancias precisas de cómo y por qué ocurrió el deceso.

Autopsia y otros estudios

El martes, la médica forense llevó a cabo la autopsia correspondiente. Si bien de este procedimiento surgieron datos preliminares, la Fiscalía ha sido cautelosa y ha aclarado que se han dispuesto estudios complementarios para establecer con exactitud la causa del fallecimiento. Los resultados de estas pericias serán evaluados de forma conjunta con el resto del material probatorio que ha sido reunido hasta el momento.

En paralelo a la espera de los resultados, los investigadores continúan profundizando el análisis sobre nuevas filmaciones obtenidas que corresponden a las inmediaciones del lugar donde fue encontrado el cuerpo. El objetivo principal es reconstruir los últimos momentos de Serón, establecer si estuvo acompañado en ese tramo final y determinar si existió participación de terceros en los hechos que condujeron a su muerte.