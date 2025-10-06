Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Comodoro Rivadavia se encuentra bajo una profunda conmoción ante el décimo homicidio del año. Ariel Nicolás, de 25 años, fue asesinado a balazos en una estación de servicio céntrica. Su padre, Andrés, en diálogo con ADNSUR, compartió un desgarrador relato sobre el hecho y sus reclamos ante la falta de avances en la investigación.

El trágico suceso ocurrió en la madrugada del domingo en la avenida Hipólito Yrigoyen. Ariel, oriundo de General Villegas, provincia de Buenos Aires, se encontraba trabajando junto a un grupo de amigos en la ciudad cuando fueron atacados a tiros. Otro joven que lo acompañaba resultó herido, mientras un tercero logró escapar a tiempo. Habían llegado hace cuatro días, antes del crimen.

El padre de la víctima, visiblemente afectado, cuestionó la falta de resultados en la búsqueda del vehículo sospechoso, un Fiat Punto rojo, y lamentó que, a pesar de la existencia de numerosas cámaras de seguridad en la zona, no hay datos concretos sobre los asesinos. “¿Cómo puede ser que con tantas cámaras no puedan conseguir siquiera la patente del coche?”, se preguntó.

Asimismo, también reveló que su hijo había tenido problemas con “los trapitos” del lugar, quienes no querían que Ariel y sus amigos trabajaran en la zona. Según el relato de uno de los sobrevivientes, el ataque ocurrió cuando se acercaron al Fiat Punto rojo para vender medias, momento en que los agresores abrieron fuego sin motivo aparente. “Los trapitos son dos y ya conocidos”, dijo.

Finalmente, se conoció que la Policía de Chubut continúa investigando el caso para esclarecer los hechos, identificar cuál fue el móvil del ataque con arma de fuego y dar con los responsables del crimen para que respondan ante la Justicia. Este hecho, que se convirtió el décimo homicidio del año 2025, generó una gran preocupación entre los vecinos y las autoridades por el aumento de la inseguridad.