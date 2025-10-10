Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia logró la detención de un sospechoso en el marco de la investigación por el homicidio de Ariel Nicolás, el joven de 25 años que fue brutalmente atacado a tiros en una estación de servicio del centro de la ciudad. La detención se produjo tras una serie de allanamientos y diligencias investigativas realizadas en distintos puntos, lo que permitió la obtención de elementos de interés para el esclarecimiento del caso.

Previamente, las autoridades habían informado sobre el secuestro de un Fiat Punto rojo, vehículo que habría sido utilizado por los autores del crimen para huir de la escena del ataque sangriento. La Policía continúa con el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, así como con el análisis de testimonios y otras medidas que contribuyan a conformar un panorama integral del caso.

Asimismo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó el avance en la investigación y felicitó a la Policía por su rápido accionar. “Gracias al trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal, atrapamos a uno de los coautores del brutal crimen ocurrido días atrása. Vamos a seguir trabajando a fondo para que los delincuentes y los asesinos terminen en donde tienen que estar: presos“, remarcó y sentenció que “en Chubut no hay tolerancia con la delincuencia ni con los asesinos“.

El rodado que fue secuestrado por el personal policial.

El crimen de Ariel Nicolás se convirtió en el décimo homicidio en lo que va del año en la capital nacional del petróleo y causó conmocionó a la comunidad. El joven fue asesinado alrededor de la 1:45 de la mañana del lunes 6 de octubre en la intersección con la calle Ducós, una zona céntrica y de alta circulación. Ariel recibió un disparo mortal en el rostro, mientras que un amigo que lo acompañaba, de 32 años, resultó herido y se encuentra internado en el hospital.

Según relató Andrés, padre de Ariel, su hijo y sus amigos se dedicaban a la venta de medias en la zona y habían tenido problemas con “los trapitos“, quienes aparentemente no querían que trabajaran en ese lugar. El día del ataque, el joven se encontraba acompañado por dos amigos vendiendo cerca de la estación de servicio. En un momento, fueron llamados por hombres a bordo de un rodado.

Testigos presenciales indicaron que los agresores se acercaron a los jóvenes en un Fiat Punto rojo y, sin mediar palabra, y desconocidos abrieron fuego contra ellos. “En ese momento bajaron dos del auto y comenzaron a disparar sin motivo aparente“, relató el papá de la víctima, en base al testimonio del sobreviviente, un joven que alcanzó a escapar. “No hubo intento de robar ni de lastimar para exigir algo, simplemente atacaron con tiros. Por eso no entiendo tanta violencia”, agregó.

La investigación continúa en curso, con el objetivo de identificar y detener a todos los responsables de este brutal crimen. La Justicia y la Policía se encuentra trabajando mancomunadamente para dar con el paradero de los demás sospechosos y detenerlos por el homicidio del joven de 25 años que había llegado tan solo cuatro días antes del crimen.