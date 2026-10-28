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Una mujer que presta servicio en la Policía del Chubut como cabo salió ilesa de un ataque a tiros ocurrido el martes por la noche en el barrio Jorge Newbery de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El episodio se registró en el puesto de retención ubicado en la esquina de Sarmiento y Florida y motivó un operativo policial que se extendió hasta la madrugada.

Según el informe policial, cerca de las 22:30 la mujer estaba de servicio cuando observó que varias personas disparaban desde la zona alta de los pasajes cercanos a la calle Huergo contra dos ocupantes de una motocicleta. En medio de esa situación, los motociclistas se dirigieron hacia la efectiva y, a unos diez metros, efectuaron disparos contra ella. La cabo logró resguardarse y no resultó herida.

Sin embargo, tras el episodio, uno de los involucrados ingresó al almacén Josefina, ubicado sobre la calle Florida al 900. La mujer policía pidió refuerzos por radio y desplegó un operativo con efectivos de la Comisaría Segunda, Infantería, la Sección Canes y otras divisiones especiales.

Personal de la División Policial de Investigaciones y de Policía Científica realizó las pericias y el relevamiento de la escena. En el lugar secuestraron 17 vainas servidas, 12 calibre .40 y cinco calibre 9 milímetros.

Tras el ataque, uno de los involucrados ingresó al almacén “Josefina”, ubicado sobre la calle Florida, en inmediaciones del número 900. La policía solicitó refuerzos a través del equipo de comunicaciones y se desplegó un operativo con personal de las dependencias mencionadas anteriormente.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que solicitó medidas urgentes. Cerca de las 3:30, efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) allanaron y registraron una vivienda vinculada al almacén, donde secuestraron elementos de interés para la causa.

La Policía había solicitado la detención de dos personas señaladas como presuntamente involucradas, pero la Justicia no hizo lugar al pedido. Por ese motivo, no quedaron detenidas tras el procedimiento.