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La Policía del Chubut busca a Manuel Emiliano Mansilla, de 31 años, quien fue visto por última vez el domingo 8 de noviembre. Según informó la División Búsqueda de Personas, existe la posibilidad de que se encuentre en Los Antiguos, Santa Cruz.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre las circunstancias en las que fue visto por última vez.

Según publicaron, es de contextura física robusta, de aproximadamente 75 kg, mide cerca de 1,64 metros, es trigueño, tiene el cabello corto lacio y de color negro y vestía una campera negra y pantalón deportivo del mismo color. Además indicaron que se movilizaba en un vehículo Volkswagen Fox.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse con la División Búsqueda de Personas a los teléfonos (297)154-082600 y (297)154-190020. También pueden llamar al 101 o dar aviso en la dependencia policial más cercana.