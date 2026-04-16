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La madre de Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia cuya muerte conmocionó al país, fue trasladada en las últimas horas al Instituto Penitenciario Provincial de Trelew. Se trata de Mariela Altamirano, imputada en la causa, quien continuará allí cumpliendo la prisión preventiva dictada por la Justicia.

Altamirano se encontraba detenida en la Comisaría de Rada Tilly, pero fue derivada al penal debido a cuestiones operativas relacionadas con la falta de espacios adecuados para alojar mujeres detenidas. La medida fue dispuesta por el juez Alejandro Solis durante la audiencia de control de detención, en la que se resolvió que tanto ella como su pareja permanezcan seis meses en prisión preventiva.

El traslado fue confirmado por el jefe de la Penitenciaría de Chubut, Gabriel Araujo, quien explicó que la decisión responde a la disponibilidad de cupos en unidades penitenciarias aptas para mujeres.

Por su parte, la pareja de Altamirano, Maicol González, señalado como el principal acusado en la causa, también fue reubicado recientemente. El hombre dejó la Comisaría de Mosconi y fue trasladado a la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia, donde quedó alojado en una celda individual.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que estos cambios en los lugares de detención se realizaron incluso a pedido de la Defensa Pública. Cabe recordar que, durante la audiencia, González había solicitado condiciones específicas de alojamiento, como acceso a luz natural y un baño en buen estado, lo que generó una fuerte reacción social por la gravedad del caso.

La investigación por la muerte de Ángel continúa generando un profundo impacto. Según los resultados preliminares de la autopsia, el niño presentaba más de 20 golpes en la cabeza y un edema cerebral hemorrágico generalizado, lesiones que habrían provocado su fallecimiento.

El caso sigue en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en el avance de la causa.