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La incertidumbre y la esperanza siguen marcando las horas de la familia de Juan Carlos Gutiérrez, el marinero de 46 años desaparecido en aguas del Atlántico Sur tras caer al mar desde el buque pesquero “Luca Mario”. Este jueves, la Prefectura Naval Argentina informó que continúa desplegando un importante operativo de búsqueda en cercanías de Puerto Deseado, con la participación de medios aéreos y embarcaciones que recorren una amplia superficie marítima en procura de hallar al trabajador.

El operativo se mantiene activo desde el momento en que se reportó la caída del tripulante, ocurrida mientras el barco desarrollaba tareas de pesca a unas 145 millas náuticas -unos 268 kilómetros- de la costa santacruceña. Pese al intenso trabajo de las distintas unidades involucradas, hasta el momento no se obtuvieron resultados positivos.

Un amplio despliegue por aire y mar

De acuerdo con el parte oficial emitido por la Prefectura Naval Argentina, durante la mañana de este jueves despegó desde la Estación Aérea de Comodoro Rivadavia el avión PA-25 de la fuerza, que realizó un exhaustivo sobrevuelo sobre la zona donde se concentra la búsqueda.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante esa misión aérea fueron inspeccionadas alrededor de 870 millas náuticas, equivalentes a casi 1.600 kilómetros de recorrido, con el objetivo de detectar cualquier indicio que permita localizar al tripulante desaparecido.

En paralelo, el Subcentro Coordinador SAR Puerto Deseado continúa coordinando el trabajo de varias embarcaciones pesqueras que permanecen rastrillando distintos cuadrantes previamente definidos por los especialistas en búsqueda y rescate.

El diagrama de Prefectura sobre las tareas que se realizan en busca de Juan Carlos Gutiérrez. FOTO: PREFECTURA NAVAL

Participan del operativo los buques “Luca Mario“, “Ponte De Rande“, “Anabella M“, “API V” y “Beagle I“, que mantienen una búsqueda sistemática en diferentes sectores del Atlántico Sur. Hasta el cierre del último informe oficial, ninguna de las unidades había logrado encontrar rastros de Juan Carlos Gutiérrez.

Condiciones favorables

A diferencia de las condiciones meteorológicas extremas registradas al momento del accidente, este jueves las tareas se desarrollan con un panorama más favorable para las operaciones.

Según informó la Autoridad Marítima nacional, en la zona predominan vientos del sector oeste de aproximadamente 15 nudos y un oleaje promedio de 1,8 metros, condiciones que permiten sostener tanto las tareas aéreas como las marítimas sin mayores inconvenientes operativos.

Si bien el clima acompaña el despliegue, el paso de las horas continúa siendo un factor determinante en este tipo de procedimientos, motivo por el cual los equipos mantienen un intenso ritmo de trabajo para cubrir la mayor superficie posible.