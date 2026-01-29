Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Centro de Día de Adultos Mayores del barrio San Martín, este martes, el Municipio de Comodoro Rivadavia inició las actividades recreativas de verano destinadas al segundo grupo de adultos mayores semidependientes.

La Colonia de Verano, que se extenderá por un período de cuatro semanas, propone una agenda integral de actividades supervisadas por profesionales, orientadas al esparcimiento, la estimulación cognitiva y la socialización.

Durante la primera jornada se llevaron adelante dinámicas lúdicas destinadas a fortalecer la salud mental, la memoria y la motricidad a través del recuerdo. La propuesta incluye, además, actividades recreativas diarias, desayuno, almuerzo, juegos y salidas a distintas playas, fomentando un espacio de contención y acompañamiento en un entorno comunitario.

En ese marco, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, participó del inicio de las actividades y destacó que “para nosotros es una satisfacción encontrarnos y ver que cada año se suman más personas mayores a las propuestas que se impulsan desde el Municipio. Estamos convencidos del camino que transitamos y contamos con equipos preparados para seguir articulando políticas en pos del bienestar de nuestros adultos mayores”.

Asimismo, el funcionario valoró el trabajo articulado de las distintas áreas municipales y señaló que “estamos muy contentos con el compromiso de los equipos, que permiten brindar más oportunidades y espacios para nuestras personas mayores a través de actividades diarias”.

En ese sentido, dio a conocer que “para esta Colonia de Verano se incorporó más personal, sumando capital humano con empatía y vocación para el trabajo con adultos mayores”.

Juegos y recuerdos

Por su parte, la directora del Centro de Día de Adultos Mayores, Beatriz Barría, explicó que “el objetivo es fortalecer la memoria y la motricidad de los adultos mayores a través del juego y los recuerdos. Además, están previstas salidas recreativas a las playas de Caleta Córdova y Rada Tilly, para que puedan disfrutar de otros entornos”.

Finalmente, Barría destacó la importancia de la Colonia para los participantes y señaló que “nuestros adultos mayores esperan estas semanas durante todo el año, porque representan un quiebre en la rutina. Es un espacio para compartir, disfrutar y generar vínculos, lo que resulta muy gratificante tanto para ellos como para quienes trabajamos día a día en el Centro”.