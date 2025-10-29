Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut ha mantenido la presión en el operativo de búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), desaparecidos hace 18 días en la vasta zona rural que conecta las localidades de Comodoro Rivadavia y Camarones. El misterio por la falta de la pareja de jubilados, no deja de sumar preocupación en sus familiares y los investigadores suman hipótesis sobre lo que podría haber pasado.

Durante las últimas horas, se llevó a cabo un rastrillaje intensivo que abarcó aproximadamente 15 kilómetros de terreno. En esta operación crucial participaron dieciséis efectivos policiales, incluyendo personal especializado de la División Búsqueda de Personas y la División Canes de la capital nacional del petróleo. Un perro entrenado para búsqueda y rescate fue un recurso clave, aportando su capacidad para detectar indicios en el difícil terreno.

En ese sentido, se rastrilló el área comprendida entre el punto donde fue hallado el vehículo de la pareja y la ruta nacional N° 3, el operativo avanzó en dirección noreste hasta la ruta provincial N° 73 y, simultáneamente, otro grupo de agentes recorrió el cañadón por donde corre el río La Máquina hasta la Ruta Provincial N° 1. Estos trabajos se desarrollan bajo la supervisión directa del subcomisario Patricio Fabián Rojas, asegurando un despliegue coordinado de recursos humanos y materiales.

Un pedido de ayuda

La continuidad de las tareas de rastrillaje se vio amenazada por factores logísticos y económicos. Aldana Botha, hija de Juana, hizo un llamado urgente a la colaboración ciudadana. La joven explicó la insostenibilidad de los gastos operativos: “Llega un momento en que se torna insostenible afrontar ciertos gastos. Los días de búsqueda son largos y esto implica un gasto muy alto en combustible debido a las distancias que se deben recorrer para rastrear zonas a bordo de dos o tres camionetas, además de recorridos a pie”.

La joven enfatizó que el área es de difícil acceso y que, para mantener activa la operatividad del grupo de búsqueda, que trabaja sin descanso, es fundamental la ayuda externa. “La gente puede colaborar con vales de combustible, es un gesto que ayudaría muchísimo”, solicitó. Si bien recibe apoyo de amigos y familiares, Aldana insistió en la necesidad de vales para garantizar que la búsqueda se mantenga activa.

“La búsqueda sigue”

Aldana, en un mensaje cargado de emoción, expresó: “Estos días fueron de los más difíciles de mi vida… Pero en medio de todo ese dolor, apareció el amor y la solidaridad de muchísimas personas”. La joven detalló que cada gesto, desde un mensaje hasta una oración, la sostiene anímicamente. Hizo hincapié en la ayuda práctica que ha sido crucial para la continuidad de los operativos en el campo, los cerros y la playa.

Asimismo, agradeció explícitamente a quienes se sumaron a caminar la zona, a quienes aportaron sus vehículos y, especialmente, a quienes respondieron al llamado por los vales de combustible. “Gracias por seguir ahí al pie del cañón… La búsqueda sigue“, manifestó, asegurando que todo el esfuerzo realizado por la comunidad quedará “grabado en mi corazón“. La familia continúa apelando a esta solidaridad para no detener el rastrillaje.