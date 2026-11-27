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En el marco de las acciones de puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia acompañó la inauguración del mural en homenaje a Antoine de Saint-Exupéry en el barrio Próspero Palazzo. La actividad reunió a vecinos, integrantes de la red barrial y funcionarios del Ejecutivo local para celebrar el legado del autor de El Principito y su estrecho vínculo con la historia aeronáutica de ese sector comodorense.

La obra, realizada por el artista local Nicolás Lamas, retrata la figura del piloto francés que a fines de la década de 1920 surcó los cielos patagónicos operando desde el histórico aeródromo de Próspero Palazzo -punto neurálgico de la Aeroposta Argentina-, una experiencia que marcó profundamente su vida y quedó inmortalizada en obras literarias como Vuelo Nocturno.

Vecinos, funcionarios y representantes de la red barrial participaron de la inauguración de la obra que recuerda el paso del aviador francés por la Patagonia a fines de la década de 1920.

Durante la ceremonia, en representación del Ejecutivo municipal, estuvo presente el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta y miembros del Gabinete, además de concejales.

En ese contexto, Hernández, expresó su emoción por participar del acto en el barrio donde creció. “Volver a mi barrio y estar acá es muy emocionante, porque me une algo muy personal con este sector, más allá de encontrarnos hoy para celebrar y homenajear a quien conocemos mayormente como el autor de El Principito”, señaló el funcionario.

En esa línea, el funcionario vinculó el espíritu de la obra del escritor francés con el presente de la ciudad: “El mensaje que nos deja el autor de El Principito es pensar en un futuro en comunidad, en que los sueños son posibles. En un momento donde el futuro parece incierto por distintas cuestiones económicas, laborales y sociales, reencontrarnos con los autores que nos marcaron la infancia nos une con orgullo y nos invita a avanzar juntos, con solidaridad y respeto”.

Vecinos acompañando la inauguración.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, subrayó la huella que el aviador dejó en la región y felicitó tanto al muralista como a los habitantes del sector por mantener viva la memoria local. “Rendimos un gran homenaje a un aviador y escritor que hizo tanto por la Patagonia y que dejó plasmado en todas sus escrituras mucho de nuestra tierra”, afirmó, al tiempo que destacó la labor de “todos los vecinos que componen la red del barrio” y felicitó especialmente al artista por haber logrado “una obra de excelencia que recupera la historia de Próspero Palazzo”.