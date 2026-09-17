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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Comodoro Conocimiento, presentó la agenda de la 12° Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica, bajo el lema “Innovamos, invertimos, diversificamos y competimos para la transformación productiva”. La presentación estuvo encabezada por el presidente de la entidad, Rubén Zárate, junto a la responsable de Relaciones Institucionales de PECOM, Roxana Sandoval; el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Gustavo Fleitas; y el representante Institucional de Pan American Energy (PAE), Juan Taccari.

Zárate enfatizó que “esta Expo se caracterizará por ser un espacio privilegiado para conversar y debatir sobre la agenda pública presente y futura. Entre los temas se encuentran la evolución del carbono, economía y política, sistemas regionales de innovación, recursos naturales e industria, el futuro de los hidrocarburos convencionales, planificación urbana, economía del mar, pesca y acuicultura, construcción e inteligencia artificial”.

Asimismo, añadió: “Aspiramos que no solo sea una gran muestra de las actividades y la potencia económica de Comodoro y la región, sino que también sea un ámbito del debate sobre el escenario, el futuro y las posibilidades que nuestra región tiene en términos de generación de riqueza, creación de empleo y una habitabilidad más sustentable en nuestra ciudad y nuestra región”.

Por su parte, el rector Gustavo Fleitas valoró la propuesta al señalar que “va de la mano del conocimiento, del aporte que nuestra institución realiza para distribuir desde el punto de vista académico, científico y también generar espacios de investigación que contribuyan en esta muy importante actividad para la ciudad y la región”.

La programación abordará los principales ejes productivos y tecnológicos a través de paneles especializados. Entre los disertantes destacados figuran Juan Quatromo (presidente del BAPRO), Elio del Re (presidente de ADIMRA), y referentes del emprendedurismo y la tecnología como Ricky Sarkany y Santiago Siri.

Además, los días 1 y 2 de octubre, de 11 a 15 horas, se llevará a cabo la Ronda de Negocios Multisectorial para vincular de forma directa a empresas tractoras y proveedores locales.

El encuentro otorgará un rol protagónico a la producción local mediante el espacio Elaborado en Comodoro y la incubadora + Impulso CR, que ofrecerá consultorías profesionales y capacitaciones en su Aula Taller sobre herramientas digitales e inteligencia artificial.

Mientras que, en el plano internacional, el bloque de recursos marinos contará con la participación de la delegación PRO Chile y la Universidad de Los Lagos para promover la cooperación científica y empresarial en acuicultura entre la Patagonia argentina y chilena.

Los interesados en conocer el programa completo, pueden ingresar al sitio web de la Expo: https://expoindustrialcr.com.ar/