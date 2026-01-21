Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa trabajando en el operativo de emergencia con asistencia integral y monitoreo permanente de los afectados por el deslizamiento registrado en el Cerro Hermitte, el sábado pasado.

Este miércoles por la mañana, desde la intendencia de Othar Macharashvili, se indicó que los equipos de geólogos continúan trabajando en el barrio Médanos realizando tomografías del suelo y relevamientos para determinar si hubo modificaciones en las últimas horas.

Precisión

Al respecto el geólogo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), José Paredes, expresó que “dicho estudios de tomografía eléctrica están orientados a analizar el subsuelo y precisar con mayor exactitud la ubicación de la falla que genera el desequilibrio de todo el bloque”.

Finalmente, se indicó que el “procesamiento y análisis de la información no es inmediato y demandará por lo menos un día, no obstante, se continúa con el plan de acción comunicado oportunamente a los vecinos”.