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Esta madrugada, alrededor de las 03:40 horas, personal de la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia intervino en un hecho delictivo ocurrido en la zona conocida como el “cerrito”, en el barrio San Cayetano.

La intervención policial inició tras una solicitud del Centro de Monitoreo. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un vecino, quien denunció haber escuchado ruidos extraños en la parte exterior de su vivienda. Al asomarse para verificar la situación, el hombre observó a un hombre y a una mujer -ambos con vestimenta oscura- alejándose. Según detalló, uno de ellos llevaba una mochila.

Inmediatamente, el ciudadano revisó su vehículo, un Fiat Uno que se encontraba estacionado frente a su domicilio, y constató que le habían robado una caja de llaves tubo que se encontraba guardada en el interior del baúl.

Con los datos aportados por el damnificado, el personal policial desplegó un rastrillaje por las inmediaciones del sector. Momentos después, sobre la Avenida Pieragnoli y la calle Kaiken, los agentes lograron dar con una pareja que coincidía exactamente con las características físicas y de vestimenta descritas.

Al momento de ser interceptados, los sospechosos tenían en su poder una mochila que contenía la caja de herramientas en su interior. Posteriormente, el propietario del vehículo se hizo presente en el lugar del operativo y reconoció de inmediato los elementos como de su propiedad.