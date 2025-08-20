Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de Comodoro Rivadavia, en Chubut, vivió un insólito accidente. Según relataron sus familiares, todo sucedió cuando se encontraba cortando leña en el fondo de su casa y una de las maderas con clavos de gran tamaño se soltó y terminó incrustada en su cara.

La escena generó desesperación entre sus familiares, que de inmediato lo trasladaron al hospital. El detalle más impactante es que el traslado se hizo con la madera aún incrustada, ya que los clavos permanecían alojados en la cara de la víctima.

Una vez en el hospital, los médicos confirmaron que los clavos no alcanzaron los ojos, la nariz, la boca ni ningún órgano vital. “Fue un accidente que podría haber sido fatal”, aseguraron los familiares en diálogo con el diario El Comodorense y agregaron: “Hoy nos reímos, pero en el momento fue desesperante”.