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Un choque que involucró a cuatro vehículos obligó a interrumpir por completo la circulación sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la curva del Chalet Huergo, en Kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia. El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este domingo y movilizó a Bomberos Voluntarios, Policía del Chubut y ambulancias del servicio de emergencias 107.

Según los primeros datos recogidos en el lugar, uno de los autos habría perdido el control al tomar la curva y terminó impactando contra los otros rodados. La fuerza del choque provocó importantes daños: el bloque del motor de uno de los vehículos se desprendió y quedó sobre el asfalto.

El accidente ocurrió este domingo primero de noviembre. FOTO: ADNSUR

Asimismo, uno de los conductores quedó atrapado dentro del habitáculo. Bomberos y personal sanitario trabajaron para liberarlo con herramientas hidráulicas y luego fue trasladado al Hospital Regional para su evaluación. Los demás ocupantes sufrieron lesiones leves, informó ADNSUR.

Otro dato que salió a la luz es que, además de los daños materiales, en el accidente murió un perro que viajaba en uno de los vehículos. El animal falleció en el lugar como consecuencia del impacto.

Finalmente, mientras se realizaban las pericias y se retiraban los autos, personal policial y de Tránsito municipal dispuso un corte total en la ruta y organizó los desvíos. La interrupción permitió el trabajo de los equipos de emergencia y las tareas para despejar la calzada.