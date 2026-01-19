Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave episodio de violencia sacudió el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia el domingo, cuando cuatro individuos, uno de ellos menor de edad, agredieron brutalmente a un residente con fines de robo. El hecho, ocurrido en el marco del operativo de seguridad de verano, terminó con la detención de tres de los implicados, mientras que un cuarto sospechoso sigue prófugo.

El personal de la Comisaría Séptima, tomó conocimiento de la situación alrededor de las 22 horas del domingo. La alerta indicaba que en el pasaje Misiones se encontraban cuatro hombres realizando disparos de arma de fuego y agrediendo a los vecinos del sector. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de los sujetos golpeando violentamente a un ciudadano que yacía tendido en el suelo.

Ante la aparición de los uniformados, los agresores intentaron darse a la fuga, lo que desencadenó una persecución a pie por parte del personal policial. A una distancia aproximada de 50 metros del punto inicial del ataque, en la intersección del pasaje Misiones con la calle Los Pensamientos, los agentes lograron reducir y aprehender a tres de los presuntos autores. El cuarto individuo consiguió evadirse tras internarse en la ladera del cerro.

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales y edades: un mayor de 20 años, otro 24 y uno de 16. Tras tomar intervención la Oficina Judicial, se dispuso que el menor quede alojado en la dependencia, al igual que los dos, quedando todos a disposición de la Justicia a medida que avanza la investigación penal.

El hecho generó una profunda preocupación entre los residentes del barrio San Martín, quienes manifestaron su hartazgo ante los reiterados incidentes de inseguridad y exigieron presencia policial en el sector. La causa quedó bajo la órbita judicial, que deberá determinar la responsabilidad penal de los aprehendidos y continuar la búsqueda del sospechoso.