Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El plantel femenino de Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia vivió una jornada inolvidable: goleó 3-0 a Hispano Americano de Río Gallegos, se consagró campeón de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026 y salió a festejar por las calles de la ciudad. Sin embargo, durante la caravana, la copa quedó “en lo más alto”, literalmente.

Mientras las futbolistas y simpatizantes recorrían Comodoro Rivadavia en un camión, exhibiendo orgullosamente el trofeo conseguido, la copa quedó atrapada al pasar debajo de unos cables que cruzaban la calle. El momento quedó registrado y se convirtió en una anécdota viral que le agregó un capítulo curioso a una conquista histórica para el club.

Pero el festejo tenía motivos de sobra. Ferro había conseguido una contundente victoria por 3-0 ante Hispano Americano en La Nueva Salitrera, cerró la serie con un global de 4-1 y se quedó con el título patagónico.

Una victoria para la historia y un nuevo desafío

El encuentro se disputó el sábado 28 de noviembre y tuvo un condimento inesperado antes del inicio: a unos 20 minutos del comienzo, el cuerpo técnico de Ferro recibió la notificación de que su figura, Tatiana Colisnichenco, no podía jugar por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Su lugar fue ocupado por Nahiara Andrade Campos, quien terminó siendo una de las grandes protagonistas de la tarde.

Después de un comienzo parejo, Ferro encontró la ventaja a los 20 minutos con un verdadero golazo de Andrade Campos. La mediocampista ejecutó un tiro libre desde unos 24 metros, sacó un remate potente que dio en el palo izquierdo y terminó en el fondo de la red.

Siete minutos más tarde llegó el segundo. Tras un tiro de esquina ejecutado por la propia Andrade, se produjo una serie de rebotes en el área y Yasmín Bonifacio terminó empujando la pelota para ampliar la diferencia.

En el complemento, cuando transcurrían 64 minutos, Morena Jiménez inició una jugada por el sector derecho y habilitó a Rosa Aramburu, que definió con un potente derechazo para establecer el 3-0 definitivo.

Con el resultado asegurado, Ferro celebró ante su gente una consagración que le permite seguir en carrera en el certamen nacional. El próximo desafío será frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, el 5 de diciembre, como visitante, por los cuartos de final de la Región Sur.

Así, entre goles, una copa y una caravana que terminó con el trofeo enganchado en los cables, las futbolistas de La Maquinita se llevaron mucho más que un campeonato: una jornada inolvidable que ya tiene su propia anécdota viral.