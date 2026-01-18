Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Comodoro Rivadavia atraviesa horas de incertidumbre tras un desplazamiento de tierras registrado en la ladera sur del cerro Hermitte. El fenómeno ocasionó serios destrozos en numerosas viviendas y afectó la infraestructura de servicios básicos, situación que llevó a las autoridades a disponer la evacuación preventiva de al menos 90 vecinos ante la posibilidad de nuevos colapsos del terreno.

Los sectores más comprometidos son los barrios Sismográfica y El Marquesado, donde se constataron daños estructurales en múltiples casas. Durante la madrugada, la inestabilidad del suelo se profundizó y derivó en derrumbes de muros, techos y calles.

La preocupación se apoderó de decenas de familias por la seguridad de sus allegados y de sus mascotas, ante el temor de que quedaran atrapados bajo los escombros. En este contexto, muchas construcciones presentan riesgo de derrumbe y otras evidencian deterioros de consideración. “Mi casa se abrió al medio“, relató un vecino en diálogo con ADN Sur.

El deslizamiento también generó roturas y grietas en redes subterráneas de servicios esenciales, como gas y agua, además de provocar nuevos daños en inmuebles. De acuerdo a lo publicado por el portal Minuto Uno, los residentes habían advertido en reiteradas oportunidades sobre movimientos irregulares del terreno y mantuvieron encuentros con la intendencia local antes de que se desencadene el episodio.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni víctimas fatales. En paralelo, se montó un importante operativo policial con el objetivo de asistir a los damnificados y resguardar la zona afectada.