Tras más de una semana de intensa búsqueda sin resultados, Aldana Botha, hija de Juana Inés Morales, la mujer desaparecida junto a su pareja, Pedro Alberto Kreder, en la zona de la Ruta 1 y de Caleta Córdoba, en la localidad de Comodoro Rivadavia, realizó un desesperado llamado a la comunidad y a las autoridades para intensificar la búsqueda.

“Hoy es el séptimo día que mi mamá no está. Queremos acelerar las cosas cuanto antes. Seguir buscando y pedirle a la gente que quiera sumarse, que se sumen lo más que podamos para poder cubrir bien lo que es la zona de playas, de estancias y todo lo que es Ruta 1, ya que es un sitio muy grande”, expresó Aldana.

La joven solicitó vehículos especiales para poder moverse en la zona. “Son muchos días, son dos personas las que están desaparecidas, esto creo que ya es algo urgente y necesitamos que se involucren más, que esto escale más, que pueda llegar el gobernador Ignacio Torres, no sé a quién tenga que llegar, que se puedan largar helicópteros, lo que sea, pero que se pueda acelerar este tema de la búsqueda“.

La pareja desaparecida hace una semana en Comodoro Rivadavia que se dirigían a Camarones.

Aldana también hizo un llamado a los vecinos de Caleta Córdoba y alrededores: “Necesitamos ayuda, pedimos ayuda de los vecinos comunes. Acá no hay muchos recursos en la policía, ellos están con toda la predisposición del mundo, están haciendo todo lo que pueden, pero lamentablemente se necesita mucho más“, dijo y agradeció la colaboración de quienes ya se han sumado a la búsqueda.

Asimismo, la joven dio a conocer que el día miércoles la estuvieron ayudando en el rastrillaje unos chicos con sus Cherokee. “Con ellos fue que anduve hasta la madrugada casi. Necesitamos en estos días, de vuelta, continuar convocando gente, motocross, cuatris, todo sirve para poder salir de vuelta a buscar”.

Posteo en facebook de la hija de la mujer desaparecida pidiendo colaboración.

Por otro lado, dio a conocer que la zona de búsqueda se extiende desde Rocas Coloradas hasta Bahía Salamanca, abarcando “zonas de playa, de estancias, porque es muy grande y parece un laberinto“, por lo que se necesita la mayor cantidad de ayuda posible para cubrirla. Las autoridades trabajan con la hipótesis de que la pareja pudo haber tomado una ruta costera y sufrido algún tipo de accidente.

Finalmente, Aldana proporcionó su número de teléfono (2974609060) para cualquier información o colaboración. “Cualquier dato nos sirve, que la hayan visto nos sirve“, remarcó. Se ha confirmado que la pareja nunca llegó a Camarones, su destino original.