Aldana Botha, hija de Juana Inés Morales (69 años), la mujer desaparecida junto a su pareja, Pedro Alberto Kreder (79 años), en la localidad de Comodoro Rivadavia, pasó el Día de la Madre buscando a la pareja, en especial a su madre, con quien quería pasar el día domingo, 19 de octubre del corriente año. “Te prometo que te vamos a encontrar mami, que toda esta pesadilla está por terminar y que vamos a pasar el día de la madre juntas como siempre”, había escrito la joven en Facebook.

Asimismo, el domingo pasado a horas de la mañana, la joven hizo una solicitud urgente a través de la misma red social, dónde solicitó ayuda a la comunidad. En el posteo dio a conocer que un amigo suyo había encontrado algo, por lo que era necesario contar con el apoyo de motocicletas o cuatriciclos 4×4 para tomar la búsqueda en la zona. En las próximas horas podrían surgir novedades sobre el caso que conmociónó a la provincia. El sábado, Aldana había estado buscando a su madre en la zona que fue hallada la camioneta.

La foto que compartió la joven junto a su madre. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Desaparición y misterio

La desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder ha generado gran preocupación en Comodoro Rivadavia. La pareja fue vista por última vez el 9 de octubre y desde entonces se desconoce su paradero. La búsqueda se concentra en la zona de Rocas Coloradas, un área desolada y de difícil acceso, caracterizada por acantilados y escasa señal telefónica.

Patricio Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas, hizo un llamado a la comunidad de Ciudadela, en Comodoro Rivadavia, donde reside la pareja, para que aporten imágenes de cámaras de seguridad o cualquier dato que pueda ser útil para la investigación. “Necesito que, por favor, los vecinos colaboren. Últimamente están bastante reticentes y eso nos complica el trabajo. Si no, nos veremos obligados a tomar otras medidas”, advirtió.

La camioneta en la que viajaban fue encontrada abandonada, pero no hay indicios sobre su paradero. Las autoridades han desplegado equipos de búsqueda en la zona, pero hasta el momento no se han reportado avances significativos. La falta de noticias tras siete días de búsqueda intensifica la angustia de familiares y amigos, sobre todo de su hija, Aldana, quien expresó su preocupación a través de redes sociales y en diálogo con los medios locales.

Imagen compartida por la hija de Juana en sus redes sociales.

Búsqueda de la pareja

En los últimos días, incorporaron un dron con cámara térmica e inteligencia artificial, capaz de operar incluso durante la noche. El equipo, perteneciente a la empresa GeoSky Services, trabaja junto a los perros rastreadores de la Policía de Chubut, mapeando los sectores que el animal marca como prioritarios. Las imágenes muestran la intensidad del operativo en la zona de Rocas Coloradas, al norte de la ciudad.

Tras varios días de trabajo sin resultados en el sector costero, los rescatistas descartaron la zona de playa y comenzaron a concentrar los esfuerzos sobre la Ruta Provincial 1, en dirección norte. Según informaron fuentes del operativo, todo el trayecto desde el punto donde fue hallada la camioneta hasta la costa ya fue recorrido sin indicios, por lo que la hipótesis más firme es que la pareja continuó su trayecto hacia el norte.