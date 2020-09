Detectaron a un pedófilo con videos sexuales de menores

La Brigada de Investigaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, junto a la Agencia de Delitos Cibernéticos de la capital de Rawson, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de la ciudad, en el marco de una investigación por pedofilia. Se conoció que una red internacional detectó a un pedófilo en Comodoro Rivadavia, por lo que se realizaron procedimientos y se logró secuestrar un celular con videos sexuales de menores.

A su vez, la Policía logró identificar al hombre mayor de edad que tenía vídeos de pornografía infantil en su celular, los cuales que había sido compartido a su vez con otras personas.

La jueza Mariel Suárez, encargada de la Agencia de Delitos Cibernéticos, confirmó que la investigación se inició en el exterior y da cuenta de la tenencia y difusión de material de pornografía infantil. Asimismo, la magistrada indicó que por el momento no hay imputación del delito, como tampoco detenidos. Al respecto, sostuvo que: “No hubo detenidos, sí allanamientos y secuestro de material. No está judicializado el tema, en el sentido en que no está imputado el hecho”.

Continuando con el relato, detalló que hay un caso de pedofilia que investiga la Fiscalía del Cibercrimen de Rawson, el cual ha sido “detectado por un organismo internacional dedicado a prevenir la explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, que tiene convenio con la Fiscalía de Buenos Aires”, expresó. Asimismo, aclaró que “se ha descubierto que una persona tenía en su celular pornografía infantil y la compartió con otras personas. Al descubrir ese accionar, se contactaron, informaron el delito, se dio intervención a la Fiscalía especializada en Rawson, se realizaron allanamientos en el lugar y averiguaciones para dar con el adulto que lo había hecho”.

Mariel Suárez señaló que “tener pornografía infantil en un celular es un delito, compartirla peor aún. Tener un video pornográfico de un menor significa que un menor fue abusado y explotado para realizar ese material”, cerró.

Buscan a adolescente

Una adolescente desapareció el pasado sábado de su casa del barrio Standart de Comodoro Rivadavia y es intensamente buscada por la Policía.

La División Búsqueda de Personas de la ciudad de Comodoro pidió este miércoles la colaboración de la comunidad en su totalidad para dar con el paradero de Samantha Chacón Coronado. La joven comodorense se ausentó de su casa en Kilómetro 8 el día sábado 19 del corriente a las 16:30 horas.

Características

Según informó la fuerza policial, la adolescente Samantha es de contextura física delgada, cabello castaño, su tez es blanca, de ojos color marrón y mide 1,50 metros de estatura aproximadamente. Quienes puedan aportar cualquier información sobre la menor a quien por el momento no se la encuentra, pueden comunicarse al siguiente número: 297-4082600.