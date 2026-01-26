Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo policial de gran envergadura llevado a cabo durante la mañana del domingo 25 de enero en la localidad de Comodoro Rivadavia culminó con éxito en la detención de un hombre y el secuestro de un arma de fuego, en el marco de la investigación por un violento ataque a balazos ocurrido días atrás en las inmediaciones del Club Calafate, en el barrio General Mosconi.

La investigación judicial, liderada por la Justicia provincial, se centra en esclarecer los detalles de un suceso de extrema gravedad ocurrido el pasado martes 22 de enero. El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 21 horas en una zona concurrida, en las inmediaciones del club que se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción de la Comisaría de Mosconi.

En ese momento y lugar, efectivos policiales tomaron conocimiento de la presencia de un individuo que yacía en el suelo presentando múltiples heridas producidas por arma de fuego, lo que activó un protocolo de emergencia inmediata por parte de las autoridades médicas de la capital nacional del petróleo.

La víctima fue trasladada de forma urgente al Hospital Regional, donde su condición fue catalogada como crítica, requiriendo una intervención quirúrgica de alta complejidad de manera inmediata para intentar salvar su vida. De acuerdo con los últimos informes médicos oficiales, el hombre herido permanece internado en la unidad de terapia intensiva del centro asistencial, y su estado de salud se mantiene delicado y bajo estricta vigilancia médica.

Es importante destacar que, en una primera instancia, y a pesar de la gravedad de las lesiones que comprometían su capacidad de comunicación, la víctima logró proporcionar una identificación preliminar del presunto agresor a los primeros efectivos que acudieron al lugar. Sin embargo, debido a su posterior traslado y condición clínica, no fue posible realizarle una entrevista formal y detallada que pudiera servir como declaración testimonial clave.

Esta información inicial, sumada a las evidencias y elementos de convicción que el personal de la Dirección de Policía Judicial, a través de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, fue reuniendo meticulosamente, fueron suficientes para que la Justicia provincial emitiera las órdenes necesarias. Estas órdenes incluyeron una diligencia de allanamiento, un registro domiciliario exhaustivo, el secuestro de un vehículo presuntamente vinculado al hecho y la detención del hombre.

El procedimiento de ejecución de estas medidas se llevó a cabo el domingo, comenzando a las 7 de la mañana, en un domicilio específico que fue identificado durante la fase de recolección de datos, ubicado en la zona conocida como El Faro. Durante el operativo, los investigadores lograron materializar la detención de un hombre identificado por sus iniciales M.A.C., de 37 años, quien es señalado como el presunto autor material de los disparos.

Como resultado directo de este allanamiento, los agentes no solo detuvieron al sospechoso, sino que también lograron incautar un arma de fuego de interés para la causa: un revólver calibre 32. Además del arma, se secuestraron otros elementos que han sido catalogados como de interés probatorio y que serán fundamentales para la continuidad y el esclarecimiento total de la investigación judicial. La causa sigue en curso bajo la órbita de la justicia provincial, a la espera de análisis periciales complementarios.