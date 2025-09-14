Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento incidente dejó a un joven de 25 años con graves lesiones en el ojo en la madrugada de este domingo 14 de septiembre en el barrio Ameghino de General Enrique Mosconi, en la localidad de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:15 en una vivienda ubicada en la calle Echeverría al 200, cuando una reunión entre conocidos derivó en una pelea. Según información policial, tres hombres estaban consumiendo bebidas alcohólicas dentro del domicilio cuando, en medio de una discusión, uno de ellos agredió a otro con un arma blanca.

La víctima sufrió una herida en el ojo izquierdo y fue trasladada en ambulancia para recibir asistencia médica. Medios locales informaron que se encuentra estable, aunque con pronóstico reservado a la espera de estudios complementarios. Los informes se centran en el hecho de que fue hospitalizado, lo que indica una condición grave.

El presunto agresor, identificado como un estudiante universitario de 23 años, fue aprehendido en el lugar por el persomal policial. El joven fue señalado por el propio herido y por un testigo de 28 años que presenció el ataque violento.

Finalmente, personal de Criminalística intervino en el operativo, secuestró varios elementos de interés para la causa y llevó a cabo un operativo para preservar la escena con el fin de realizar las diligencias judiciales. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial, que determinarán en las próximas horas la fecha y hora de la audiencia de control de detención.