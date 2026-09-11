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Un hombre de 41 años que permanecía prófugo de la Justicia desde diciembre de 2025 fue detenido este jueves en Comodoro Rivadavia, luego de una investigación que permitió establecer dónde se encontraba.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Búsqueda de Personas y Capturas, que logró localizar al acusado en la vía pública, en inmediaciones del barrio Kilómetro 5.

Sobre el hombre pesaba un pedido de captura y declaración de rebeldía solicitado por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de un proceso penal en curso.

Según informaron oficialmente, la medida judicial está vinculada a una investigación por un presunto delito de índole sexual cometido en perjuicio de una menor de edad.

La investigación para localizarlo

La detención fue posible a partir de distintas tareas investigativas desarrolladas por los efectivos policiales. Luego de establecer el posible lugar de permanencia del acusado, se montaron tareas de vigilancia que permitieron finalmente interceptarlo.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de la Comisaría de Distrito General Mosconi.

Tras su detención, el hombre quedó alojado en esa dependencia policial y permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente, a la espera de la audiencia de control de detención.

Por tratarse de una investigación vinculada a un presunto delito sexual contra una menor de edad, las autoridades resolvieron preservar la identidad de la víctima. Asimismo, no se difundieron los datos filiatorios del detenido.