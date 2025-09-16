Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras una serie de allanamientos, que se hicieron a fines de la semana anterior, la Justicia definió medidas cautelares para tres detenidos en una compleja causa de trata de personas. La investigación revela una organización que trasladaba mujeres desde Buenos Aires a la localidad de Comodoro Rivadavia para ser explotadas sexualmente en inmuebles del centro. El caso está siendo investigado.

La fiscal federal Verónica Escribano había informado a ANDSUR que durante los procedimientos se rescataron al menos siete mujeres y se incautaron elementos claves para la investigación en curso. El juez a cargo dictó prisión domiciliaria con tobilleras electrónicas para dos personas imputadas, mientras que otro sospechoso quedó detenido con prisión preventiva.

Además, es importante destacar que para esta semana se ha previsto que se lleve a cabo una audiencia para revisar las detenciones tras una impugnación de la defensa. La fiscal Escribano destacó la complejidad del caso y la importancia de analizar las pruebas recolectadas hasta el momento, y no descartó que haya más detenciones y rescates de víctimas de trata.

El caso causó una fuerte conmoción en la localidad, teniendo en cuenta que no se trata de un hecho aislado, y no es la primera vez que se habla de una presunta red de trata. Otro de los sospechosos no fue hallado durante los allanamientos, escapó de la justicia y es intensamente buscado. La Policía de Chubut y la Policía Federal (con asiento en la localidad comodorense) unió esfuerzos y se encuentra trabajando para dar con el paradero del prófugo, para que responda en la Justicia.

Trata de personas

Escribano brindó detalles sobre la causa. La investigación, que se ha extendido por meses, culminó con la detención de tres personas durante allanamientos realizados el jueves 11 de septiembre. “Hablamos de una organización, un grupo de personas oriundas de Buenos Aires que viajaban a Comodoro, junto con mujeres que eran víctimas de explotación sexual”, señaló la fiscal.

Asimismo, detalló que se trató de tres allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a la organización. “Se logró la detención de tres personas y el secuestro de numerosos elementos que serán objeto de investigación, sobre todo todo lo que tiene que ver con aparatos de telefonía celular“, indicó. Las mujeres recatadas quedaron al resguardo de la justicia.

Finalmente, dio a conocer que la investigación se formalizó el sábado. La jueza de garantías dispuso la prisión preventiva para dos de las imputadas, ambas oriundas de Buenos Aires. “Me interesa resaltar que cuando hablamos de preventiva estamos hablando de un plazo de detención para continuar investigando. Después veremos si se logra acreditar todos los elementos que tenemos, y luego será el juicio y la condena”, aclaró.